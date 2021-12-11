Ceia de Natal: mignon suíno com molho de vinho do Porto e frutas secas

Faltam 13 dias para a véspera de Natal e nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz receitas especiais para as festividades de fim de ano. A primeira escolhida é um 'mignon suíno com molho de vinho do Porto e frutas secas', que pode ser o prato da ceia ou do almoço natalino. Ouça o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.04s - 11-12-21 .mp3
A RECEITA:
[Rende 6 porções]
Ingredientes:
1 kg de filé mignon suíno
100g de bacon picado
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
1 cenoura pequena picada
1 talo de aipo picado
1 colher de sopa de extrato de tomates
1 amarrado com alecrim, tomilho e sálvia
1 xícara de vinho do Porto Tawny
2 xícaras de vinho tinto seco
1/3 de xícara de azeite
1 xícara de caldo de carne
1 colher de chá de trigo
1 xícara de frutas secas mistas picadas (damasco, ameixas e passas)
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Tempere de véspera o mignon com sal, pimenta do reino, alho, cebola, cenoura, aipo, ervas, vinhos tinto e vinho do Porto.
Escorra a carne da marinada e peneire para dividir parte sólida e líquida.
Doure a carne no azeite.
Refogue a parte sólida da marinada.
Junte o extrato de tomates e refogue.
Polvilhe o trigo e refogue um pouco mais.
Coloque a parte líquida da marinada e deixe reduzir à metade.
Adicione o caldo de carne e cozinhe em fogo baixo até o mignon amaciar.
Retire a carne do molho e peneire.
Adicione as frutas secas e o bacon.
Acerte a textura e o tempero do molho.
Dica do chef:
Servir a carne fatiada com o molho e farofa!