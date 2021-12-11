Ceia de Natal: mignon suíno com molho de vinho do Porto e frutas secas

Mignon suíno com farofa Crédito: Acervo Juarez Campos

Faltam 13 dias para a véspera de Natal e nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz receitas especiais para as festividades de fim de ano. A primeira escolhida é um 'mignon suíno com molho de vinho do Porto e frutas secas', que pode ser o prato da ceia ou do almoço natalino. Ouça o passo a passo!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.04s - 11-12-21 .mp3

A RECEITA:

[Rende 6 porções]

Ingredientes:

1 kg de filé mignon suíno

100g de bacon picado

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura pequena picada

1 talo de aipo picado

1 colher de sopa de extrato de tomates

1 amarrado com alecrim, tomilho e sálvia

1 xícara de vinho do Porto Tawny

2 xícaras de vinho tinto seco

1/3 de xícara de azeite

1 xícara de caldo de carne

1 colher de chá de trigo

1 xícara de frutas secas mistas picadas (damasco, ameixas e passas)

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Tempere de véspera o mignon com sal, pimenta do reino, alho, cebola, cenoura, aipo, ervas, vinhos tinto e vinho do Porto.

Escorra a carne da marinada e peneire para dividir parte sólida e líquida.

Doure a carne no azeite.

Refogue a parte sólida da marinada.

Junte o extrato de tomates e refogue.

Polvilhe o trigo e refogue um pouco mais.

Coloque a parte líquida da marinada e deixe reduzir à metade.

Adicione o caldo de carne e cozinhe em fogo baixo até o mignon amaciar.

Retire a carne do molho e peneire.

Adicione as frutas secas e o bacon.

Acerte a textura e o tempero do molho.

Dica do chef: