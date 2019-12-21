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CBN E AS DICAS DO CHEF

Ceia de natal: aprenda a receita do Bacalhau Natalino Gratinado

O prato é ideal para ser compartilhado entre a família

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 12:40

Publicado em 

21 dez 2019 às 12:40
CBN e as Dicas do Chef: Bacalhau Natalino Gratinado Crédito: Casa do Chef Juarez
Com as festividades do Natal bem próximas, muitas famílias já começam a se preparar para a ceia, ou mesmo as pessoas que vão reunir amigos. No "CBN e as Dicas do Chef" não poderia ficar de fora e, neste sábado, Juarez Campos ensina o preparo de uma receita especial: o Bacalhau Natalino Gratinado. O prato é ideal para ser compartilhado entre a família. Confira!
CBN e as Dicas do Chefe - Bacalhau Natalino Gratinado - 9.15s - 21-12-19.mp3
 
A RECEITA:
[Rende 10 porções]
Ingredientes do bacalhau:
1kg de bacalhau dessalgado, aferventado e em lascas
2 alhos-porós fatiados
2 talos de aipo fatiados
1 cebola grande picada
4 dentes de alho picados
6 tomates sem pele e sem sementes picados
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de cebolinha verde picada
1 xícara de azeitonas laminadas (pretas e verdes)
1 xícara de azeite de oliva extravirgem
Preparo do bacalhau:
Refogue cebola, alho, alho-poró e aipo no azeite até murchar.
Adicione os tomates, salsa e cebolinha e deixe cozinhar um pouco.
Junte as lascas de bacalhau e as azeitonas.
Misture e acerte o tempero.
Ingredientes do creme amarelo:
3 gemas
1/2 litro de leite (ou o suficiente)
1 colher de sopa de manteiga
Preparo do creme:
Liquidifique tudo e aqueça até a textura de creme não muito grosso.
Acerte o tempero.
Ingredientes do chantilly salgado:
3 claras em neve
1 caixinha de creme de leite gelado
Preparo do chantilly salgado:
Misture tudo e tempere com sal e pimenta do reino.
Ingredientes do purê:
Batatas (quantidade suficiente para o purê cobrir todo o refratário)
Preparo do purê:
Cozinhe as batatas até amolecer.
Amasse e finalize da maneira que preferir.
Finalização:
Grana Padano ralado
Montagem:
1ª camada: purê de batatas (se preferir, faça a camada com batatas médias em rodelas e fritas ligeiramente)
2ª camada: refogado de bacalhau
3ª camada: creme amarelo
4ª camada: chantilly salgado
5ª camada: Grana Padano Ralado
Leve ao forno pré-aquecido a 250°C de 15 a 20 minutos.
Dica do chef:
Utilize metade (500g) de Bacalhau do Porto e metade (500g) de bacalhau saithe. Caso necessário, enriqueça a receita adicionando palmito.

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