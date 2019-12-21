Ceia de natal: aprenda a receita do Bacalhau Natalino Gratinado

CBN e as Dicas do Chef: Bacalhau Natalino Gratinado Crédito: Casa do Chef Juarez

Com as festividades do Natal bem próximas, muitas famílias já começam a se preparar para a ceia, ou mesmo as pessoas que vão reunir amigos. No "CBN e as Dicas do Chef" não poderia ficar de fora e, neste sábado, Juarez Campos ensina o preparo de uma receita especial: o Bacalhau Natalino Gratinado. O prato é ideal para ser compartilhado entre a família. Confira!

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A RECEITA:

[Rende 10 porções]

Ingredientes do bacalhau:

1kg de bacalhau dessalgado, aferventado e em lascas

2 alhos-porós fatiados

2 talos de aipo fatiados

1 cebola grande picada

4 dentes de alho picados

6 tomates sem pele e sem sementes picados

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de cebolinha verde picada

1 xícara de azeitonas laminadas (pretas e verdes)

1 xícara de azeite de oliva extravirgem

Preparo do bacalhau:

Refogue cebola, alho, alho-poró e aipo no azeite até murchar.

Adicione os tomates, salsa e cebolinha e deixe cozinhar um pouco.

Junte as lascas de bacalhau e as azeitonas.

Misture e acerte o tempero.

Ingredientes do creme amarelo:

3 gemas

1/2 litro de leite (ou o suficiente)

1 colher de sopa de manteiga

Preparo do creme:

Liquidifique tudo e aqueça até a textura de creme não muito grosso.

Acerte o tempero.

Ingredientes do chantilly salgado:

3 claras em neve

1 caixinha de creme de leite gelado

Preparo do chantilly salgado:

Misture tudo e tempere com sal e pimenta do reino.

Ingredientes do purê:

Batatas (quantidade suficiente para o purê cobrir todo o refratário)

Preparo do purê:

Cozinhe as batatas até amolecer.

Amasse e finalize da maneira que preferir.

Finalização:

Grana Padano ralado

Montagem:

1ª camada: purê de batatas (se preferir, faça a camada com batatas médias em rodelas e fritas ligeiramente)

2ª camada: refogado de bacalhau

3ª camada: creme amarelo

4ª camada: chantilly salgado

5ª camada: Grana Padano Ralado

Leve ao forno pré-aquecido a 250°C de 15 a 20 minutos.

Dica do chef: