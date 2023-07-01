"Cassoulet do Mar" é o prato da semana!

De autoria do próprio Chef! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Chef Juarez Campos conversa com o jornalista José Carlos Schaeffer sobre o processo de preparação de um Cassoulet do Mar. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CASSOULET - 01-07-23
A RECEITA:
Ingredientes: (4 porções)
- 100g de tentáculos de polvo cozido
- 150g de camarões médios (VM)
- 100g de anéis pequenos de lulas
- 100g de cauda de lagosta em pedaços médios
- 150g de filé de badejo em cubos médios
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Suco de 1 limão (2 colheres de sobremesa)
- 50g de cebola picada ( 1 unidade média)
- 15g de alho picado (3 dentes)
- 100ml de azeite extra virgem
- ½ xícara de vinho branco seco
- 250ml de molho de tomate
- ½ pimenta dedo de moça sem semente, em tirinhas
- Salsa picada
- Manjericão em tirinhas
- 400g de feijão branco pré-cozido com o caldo do cozimento
Preparo:
- Temperar os frutos do mar e o peixe com o sal, a pimenta e o suco de limão
- Refogar a cebola picada e o alho no azeite até murchar bem
- Juntar os frutos do mar, o polvo e o peixe. Refogar
- Acrescentar o vinho e deixar evaporar
- Juntar o molho de tomate, pimenta dedo de moça, a salsa e o manjericão. Deixar encorpar um pouco
- Acrescentar o feijão escorrido
- Acertar o tempero e, se necessário, juntar um pouco do caldo do cozimento do feijão
- Salpicar com salsa, regar com um fio de azeite e servir em prato fundo. Se desejar, servir acompanhado de pão italiano fatiado e aquecido.