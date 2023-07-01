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CBN e as Dicas do Chef

"Cassoulet do Mar" é o prato da semana!

Confira a receita completa com o Chef Juarez

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 12:10

Publicado em 

01 jul 2023 às 12:10
Frutos do Mar
Frutos do Mar Crédito: Pixabay
De autoria do próprio Chef! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Chef Juarez Campos conversa com o jornalista José Carlos Schaeffer sobre o processo de preparação de um Cassoulet do Mar. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CASSOULET - 01-07-23
A RECEITA:
Ingredientes: (4 porções)
  • 100g de tentáculos de polvo cozido
  • 150g de camarões médios (VM)
  • 100g de anéis pequenos de lulas
  • 100g de cauda de lagosta em pedaços médios
  • 150g de filé de badejo em cubos médios
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • Suco de 1 limão (2 colheres de sobremesa)
  • 50g de cebola picada ( 1 unidade média)
  • 15g de alho picado (3 dentes)
  • 100ml de azeite extra virgem
  • ½ xícara de vinho branco seco
  • 250ml de molho de tomate
  • ½ pimenta dedo de moça sem semente, em tirinhas
  • Salsa picada
  • Manjericão em tirinhas
  • 400g de feijão branco pré-cozido com o caldo do cozimento
Preparo:
  • Temperar os frutos do mar e o peixe com o sal, a pimenta e o suco de limão
  • Refogar a cebola picada e o alho no azeite até murchar bem
  • Juntar os frutos do mar, o polvo e o peixe. Refogar
  • Acrescentar o vinho e deixar evaporar
  • Juntar o molho de tomate, pimenta dedo de moça, a salsa e o manjericão. Deixar encorpar um pouco
  • Acrescentar o feijão escorrido
  • Acertar o tempero e, se necessário, juntar um pouco do caldo do cozimento do feijão
  • Salpicar com salsa, regar com um fio de azeite e servir em prato fundo. Se desejar, servir acompanhado de pão italiano fatiado e aquecido.

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