Carne desfiada à parmegiana é a receita do final de semana

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita com gostinho especial de infância: carne desfiada à parmegiana. Religiosamente preparada ao fim de todo o churrasco da família do Chef, o prato remete às memórias de Juarez na praia de Ubu, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CARNE DESFIADA A PARMEGIANA - 12.20s - 08-02-25.mp3
A RECEITA: Carne Desfiada à Parmegiana
Ingredientes
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola grande separada em pétalas finas
- 2 dentes de alho picados
- 4 tomates, sem sementes picados
- 1 cenoura cortada em cubinhos
- ½ xícara de chá de água
- 3 xícaras de chá de sobras de carne assada ou cozida desfiada
- ½ xícara de chá de cheiro verde picado
- Sal, pimenta e manjericão picado a gosto
- 1 e ½ xícara de chá de mussarela ralada
- ¾ de xícara de chá de molho de tomate
- Queijo ralado a gosto para polvilhar
- Aqueça o óleo e doure a cebola e o alho. junte o tomate, a cenoura, o louro e a água.
- Cozinhe com a panela tampada em fogo baixo por 5 minutos.
- Acrescente a carne e misture bem.
- Tempere com o cheiro verde, o sal, a pimenta e o manjericão. cozinhe por 3 minutos.
- Passe para um refratário, cubra com a mussarela, espalhe o molho de tomates e polvilhe com queijo ralado.
- Leve ao forno, preaquecido em temperatura média, até derreter bem o queijo.