Carne desfiada à parmegiana é a receita do final de semana

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita com gostinho especial de infância: carne desfiada à parmegiana. Religiosamente preparada ao fim de todo o churrasco da família do Chef, o prato remete às memórias de Juarez na praia de Ubu, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!