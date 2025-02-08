Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Carne desfiada à parmegiana é a receita do final de semana

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 11:17

Publicado em 

08 fev 2025 às 11:17
Parmegiana
Carne desfiada à parmegiana é a receita de hoje Crédito: Getty Images
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita com gostinho especial de infância: carne desfiada à parmegiana. Religiosamente preparada ao fim de todo o churrasco da família do Chef, o prato remete às memórias de Juarez na praia de Ubu, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CARNE DESFIADA A PARMEGIANA - 12.20s - 08-02-25.mp3
A RECEITA: Carne Desfiada à Parmegiana
Ingredientes
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola grande separada em pétalas finas
  • 2 dentes de alho picados
  • 4 tomates, sem sementes picados
  • 1 cenoura cortada em cubinhos
  • ½ xícara de chá de água
  • 3 xícaras de chá de sobras de carne assada ou cozida desfiada
  • ½ xícara de chá de cheiro verde picado
  • Sal, pimenta e manjericão picado a gosto
  • 1 e ½ xícara de chá de mussarela ralada
  • ¾ de xícara de chá de molho de tomate
  • Queijo ralado a gosto para polvilhar
Preparo
  • Aqueça o óleo e doure a cebola e o alho. junte o tomate, a cenoura, o louro e a água.
  • Cozinhe com a panela tampada em fogo baixo por 5 minutos.
  • Acrescente a carne e misture bem.
  • Tempere com o cheiro verde, o sal, a pimenta e o manjericão. cozinhe por 3 minutos.
  • Passe para um refratário, cubra com a mussarela, espalhe o molho de tomates e polvilhe com queijo ralado.
  • Leve ao forno, preaquecido em temperatura média, até derreter bem o queijo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional
Helicópter do Notaer e Bombeiros foram acionados para resgate na Pedra do Frade e a Freira, em Vargem Alta
Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES
​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados