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CBN e as Dicas do Chef

Cannoli siciliano é o prato em destaque no fim de semana!

Acompanhe a receita do Chef Juarez Campos

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 11:35

Publicado em 

26 ago 2023 às 11:35
Cannolo Siciliano
Cannolo Siciliano Crédito: Evelize Calmon
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o prato em destaque é uma sobremesa de inspiração italiana, mas com um tom "abrasileirado" do comentarista Chef Juarez Campos: é um "cannoli siciliano", o chamado "Canudo recheado com ricota, pistache e frutas cristalizadas". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CANNOLI - 6.23s - 26-08-23
A RECEITA
Ingredientes da massa
  • Massa de pastel
Preparo da massa
  • Enrolar a massa de pastel em um cilindro de alumínio e colar as pontas com clara de ovo.
  • Fritar em imersão até dourar.
  • Retire-os dos tubos ainda quente.
Ingredientes do recheio
  • 400g de Ricota peneirada
  • 1 xícara de açúcar
  • 400ml de creme de leite fresco
  • 200g de pistache picado
  • Raspas de limão
  • 40g de chocolate meio amargo picado( opcional )
  • 100g de frutas cristalizadas picadas
  • Glaçucar para polvilhar
Preparo do Cannoli
  • Bater a Ricota com açúcar.
  • Juntar o creme de leite fresco batido em chantilly.
  • Adicionar as frutas cristalizadas, zest de limão, chocolate, metade do pistache.
  • Deixar descansar uns 15 minutos na geladeira.
  • Rechear os cannoli com saco de confeitar.
  • Passar as extremidades em pistache picado.
  • Polvilhar com glaçúcar (açúcar de confeiteiro um pouco mais fino) e servir.

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