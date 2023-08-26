Cannoli siciliano é o prato em destaque no fim de semana!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o prato em destaque é uma sobremesa de inspiração italiana, mas com um tom "abrasileirado" do comentarista Chef Juarez Campos: é um "cannoli siciliano", o chamado "Canudo recheado com ricota, pistache e frutas cristalizadas". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CANNOLI - 6.23s - 26-08-23
A RECEITA
Ingredientes da massa
- Massa de pastel
Preparo da massa
- Enrolar a massa de pastel em um cilindro de alumínio e colar as pontas com clara de ovo.
- Fritar em imersão até dourar.
- Retire-os dos tubos ainda quente.
Ingredientes do recheio
- 400g de Ricota peneirada
- 1 xícara de açúcar
- 400ml de creme de leite fresco
- 200g de pistache picado
- Raspas de limão
- 40g de chocolate meio amargo picado( opcional )
- 100g de frutas cristalizadas picadas
- Glaçucar para polvilhar
Preparo do Cannoli
- Bater a Ricota com açúcar.
- Juntar o creme de leite fresco batido em chantilly.
- Adicionar as frutas cristalizadas, zest de limão, chocolate, metade do pistache.
- Deixar descansar uns 15 minutos na geladeira.
- Rechear os cannoli com saco de confeitar.
- Passar as extremidades em pistache picado.
- Polvilhar com glaçúcar (açúcar de confeiteiro um pouco mais fino) e servir.