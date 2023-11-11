Canelone de peixe aos 2 molhos é o prato da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque é um Canelone de peixe aos 2 molhos. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - CANELONE - 11-11-23
A RECEITA:
Ingredientes:
2 colheres de sopa de azeite
1 cebola picada
1 e 1/2 xícara de chá de peixe branco cozido e desfiado
Sal e pimenta do reino a gosto
½ xícara de chá de requeijão cremoso
1 colher de sopa de cheiro verde picado
1 pacote de massa fresca para lasanha (500g)
4 colheres de sopa de queijo Parmesão ralado
Molho de tomate
Molho branco
Preparo:
Para o recheio, aqueça uma panela com azeite em fogo médio e frite a cebola por 2 minutos
Adicionar o peixe, sal, pimenta e refogue por 2 minutos
Desligar, misturar o requeijão, cheiro verde e reservar
Colocar o recheio na extremidade da massa e enrolar
Disponha em um refratário médio, lado a lado sobre o molho de tomate
Distribuir o molho branco sobre os canelone
Polvilhe com o parmesão e leve ao forno médio. Pré-aquecido por 30 minutos ou até dourar
Retire e sirva em seguida.