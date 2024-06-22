Camarões com vinagrete de Gazpacho é o prato da semana!

Uma receita que pode ser definida como uma verdadeira "criação" de chef de cozinha. Assim, o Chef Juarez Campos define o prato "Camarões com vinagrete de Gazpacho", com inspiração espanhola. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - CAMARÕES E VINAGRETE - 22-06-24
A RECEITA:
Ingredientes: 6 porções
6 tomates sem pele, sementes em cubinhos
1 pepino médio sem sementes, sem pele em cubinhos
1 pimentão vermelho, sem sementes em cubinhos
1 pimenta dedo de moça sem sementes em cubinhos (ou a gosto)
¼ xícara de cebola roxa em cubinhos
¼ xícara de vinagre tinto
1/3 xícara de suco de tomates
¼ xícara de azeite extra virgem (ou o suficiente)
Tabasco
Sal e pimenta do reino a gosto
900g de camarões médios temperados e ligeiramente aferventados ou salteados
Folhas de manjericão em tirinha
Brotos
1 colher de chá de maionese
Preparo:
Misturar tomates, pepinos, pimentões, pimenta dedo de moça, cebola, vinagre, azeite, suco de tomates, a maionese e temperar com sal, pimenta do reino, tabasco e manjericão
Deixar esta mistura pelo menos 1 hora na temperatura ambiente
Verificar o tempero do vinagrete e misturar com os camarões
Colocar na taça de Dry Martini
Enfeitar com brotos e um fio de azeite.