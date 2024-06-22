Camarões com vinagrete de Gazpacho é o prato da semana!

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Uma receita que pode ser definida como uma verdadeira "criação" de chef de cozinha. Assim, o Chef Juarez Campos define o prato "Camarões com vinagrete de Gazpacho", com inspiração espanhola. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - CAMARÕES E VINAGRETE - 22-06-24

A RECEITA:

Ingredientes: 6 porções

6 tomates sem pele, sementes em cubinhos

1 pepino médio sem sementes, sem pele em cubinhos

1 pimentão vermelho, sem sementes em cubinhos

1 pimenta dedo de moça sem sementes em cubinhos (ou a gosto)

¼ xícara de cebola roxa em cubinhos

¼ xícara de vinagre tinto

1/3 xícara de suco de tomates

¼ xícara de azeite extra virgem (ou o suficiente)

Tabasco

Sal e pimenta do reino a gosto

900g de camarões médios temperados e ligeiramente aferventados ou salteados

Folhas de manjericão em tirinha

Brotos

1 colher de chá de maionese

Preparo:

Misturar tomates, pepinos, pimentões, pimenta dedo de moça, cebola, vinagre, azeite, suco de tomates, a maionese e temperar com sal, pimenta do reino, tabasco e manjericão

Deixar esta mistura pelo menos 1 hora na temperatura ambiente

Verificar o tempero do vinagrete e misturar com os camarões

Colocar na taça de Dry Martini