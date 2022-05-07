Bolinho de Arroz com Bacalhau: aprenda o passo a passo da receita!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a dica de Juarez Campos é uma ótima opção de entrada ou de "tira-gosto" para acompanhar uma "cervejinha" ou taça de vinho. O chef ensina o passo a passo para fazer um 'bolinho de arroz com bacalhau', uma receita prática e versátil! A preparação rende 30 unidades pequenas. Ouça:
CBN e as Dicas do Chef - 07/05/2022
A receita
Ingredientes:
2 xícaras de chá de arroz cozido
1 xícara de chá de bacalhau cozido e desfiado
1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de azeitonas verdes picadas
1 colher de sopa de cheiro verde picado
1 colher de sopa de fermento químico em pó
3 colheres de sopa de farinha de trigo
2 ovos batidos
Óleo para fritar
Farinha de trigo e farinha Panko para empanar
Preparo:
Misture os ingredientes.
Faça os bolinhos.
Para empanar, passe primeiro no trigo, depois nos ovos batidos e por último na Panko.
Frite em óleo quente até dourar levemente.
Escorra sobre papel-toalha e sirva.
Dica do chef:
É possível substituir o bacalhau por sardinha, por exemplo! Para uma versão vegetariana, coloque legumes picadinhos. Se quiser fazer uma versão mais elaborada, recheie o bolinho com queijo!