Bobó de Frango é a receita da semana do Chef Juarez

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

Nesta edição de “CBN e as Dicas do Chef”, o chef Juarez Campos apresenta uma receita que mistura temperos e ingredientes típicos de toda casa brasileira: bobó de frango. Irresistível, o prato promete despertar aquele sabor de receita de família. Separe o caderno de receitas e saboreie.

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - BOBÓ DE FRANGO - 02-03-24

Bobó de Frango com Baroa e Palmito

Ingredientes:

1 vidro de palmito em conserva sem água

250g de peito de frango cortado em cubos e temperados a gosto

2 batatas Baroa (+ ou – 250g)

100ml de leite de coco

1 colherer de sopa de óleo de urucum ou 1 colher de chá de colorau

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

½ cebola media picada

1 tomate grande cortado em cubos (sem sementes)

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta do reino a gosto

Tempero verde a gosto picado

½ maço de coentro picado(opcional

Caldo de frango o suficiente

Azeite

Preparo:

Cozinhe as baroas até ficarem macias.

Coloque em um liquidificador adicione o leite de coco. Bata até obter uma consistência de creme. Reserve.

Fatie os palmitos na espessura de um dedo. Reserve.

Doure os cubos de frango em azeite e reserve.

Refogue cebola, alho no azeite até murchar.

Junte o tomates e refogue um pouco

Volte o frango para a panela, o urucum, os palmitos , o tempero verde e o coentro.

Junte um pouco de caldo de frango e deixe cozinhar em fogo baixo alguns minutos.