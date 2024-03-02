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CBN e as Dicas do Chef

Bobó de Frango é a receita da semana do Chef Juarez

Ouça detalhes do preparo com o nosso comentarista

Publicado em 02 de Março de 2024 às 11:19

Publicado em 

02 mar 2024 às 11:19
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
Nesta edição de “CBN e as Dicas do Chef”, o chef Juarez Campos apresenta uma receita que mistura temperos e ingredientes típicos de toda casa brasileira: bobó de frango. Irresistível, o prato promete despertar aquele sabor de receita de família. Separe o caderno de receitas e saboreie. 
CBN E AS DICAS DO CHEF - BOBÓ DE FRANGO - 02-03-24
Bobó de Frango com Baroa e Palmito
Ingredientes:
1 vidro de palmito em conserva sem água
250g de peito de frango cortado em cubos e temperados a gosto
2 batatas Baroa (+ ou – 250g)
100ml de leite de coco
1 colherer de sopa de óleo de urucum ou 1 colher de chá de colorau
2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
½ cebola media picada
1 tomate grande cortado em cubos (sem sementes)
2 dentes de alho picados
Sal e pimenta do reino a gosto
Tempero verde a gosto picado
½ maço de coentro picado(opcional
Caldo de frango o suficiente
Azeite
Preparo:
Cozinhe as baroas até ficarem macias.
Coloque em um liquidificador adicione o leite de coco. Bata até obter uma consistência de creme. Reserve.
Fatie os palmitos na espessura de um dedo. Reserve.
Doure os cubos de frango em azeite e reserve.
Refogue cebola, alho no azeite até murchar.
Junte o tomates e refogue um pouco
Volte o frango para a panela, o urucum, os palmitos , o tempero verde e o coentro.
Junte um pouco de caldo de frango e deixe cozinhar em fogo baixo alguns minutos.
Adicione o creme de baroa e deixe cozinhar até encorpar e acerte o tempero.

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