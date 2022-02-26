Barriguinha Suína Assada sobre Legumes e Ervas Frescas

Após ensinar a receita de um delicioso Suflê de Milho no último sábado, o chef Juarez Campos chegou com um prato que, com certeza, vai deixar os ouvintes com água na boca. Trata-se de uma barriguinha suína assada com legumes e ervas frescas, tem como dar errado? Acompanhe!!!
CBN e as Dicas do Chefe - Barriguinha - 13.50s - 26-02-22
>>> A RECEITA:
Ingredientes (6 porções)
- 1
barriguinha suína temperada Corella
- 1 colher de sobremesa de folhas de alecrim fresco
- 1 colher de sobremesa de folhas de tomilho fresco
- 4 cebolas roxas cortadas em cubos médios
- 10 dentes de alho descascados
- 1 cenoura medias descascadas em cubos de uns 3 cm
- 1 abobrinha com casca em cubos de uns 3 cm (sem o miolo)
- 1 batata grande descascada e em cubos de uns 3 cm
- 300g de abóbora descascada e em pedaços de 3 cm
- 1 xícara de azeite de oliva
- Sal grosso e pimenta do reino a gosto
Preparo
- Numa assadeira funda distribua os legumes, a cebola o alho com casca, regue com a metade do azeite misturado com as ervas e tempere salpicando sal grosso e pimenta do reino
- Coloque a alcatra suína sobre os legumes com a pele para cima e regue com o restante do azeite.
- Asse em forno pré aquecido a 200 graus por 45 minutos a uma hora. Periodicamente misture os legumes para assarem por igual
- Retire assadeira do forno e deixe descansar uns 5 minutos e sirva.