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CBN e as Dicas do Chef

Barriguinha Suína Assada sobre Legumes e Ervas Frescas

Fácil de fazer e fica pronto entre 45 minutos e uma hora no forno

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 12:05

Publicado em 

26 fev 2022 às 12:05
Barriguinha suína
Barriguinha suína Crédito: Divulgação
Após ensinar a receita de um delicioso Suflê de Milho no último sábado, o chef Juarez Campos chegou com um prato que, com certeza, vai deixar os ouvintes com água na boca. Trata-se de uma barriguinha suína assada com legumes e ervas frescas, tem como dar errado? Acompanhe!!!
CBN e as Dicas do Chefe - Barriguinha - 13.50s - 26-02-22
>>> A RECEITA:
Ingredientes (6 porções)
  • 1 barriguinha suína temperada Corella
  • 1 colher de sobremesa de folhas de alecrim fresco
  • 1 colher de sobremesa de folhas de tomilho fresco
  • 4 cebolas roxas cortadas em cubos médios
  • 10 dentes de alho descascados
  • 1 cenoura medias descascadas em cubos de uns 3 cm
  • 1 abobrinha com casca em cubos de uns 3 cm (sem o miolo)
  • 1 batata grande descascada e em cubos de uns 3 cm
  • 300g de abóbora descascada e em pedaços de 3 cm
  • 1 xícara de azeite de oliva
  • Sal grosso e pimenta do reino a gosto
Preparo
  • Numa assadeira funda distribua os legumes, a cebola o alho com casca, regue com a metade do azeite misturado com as ervas e tempere salpicando sal grosso e pimenta do reino
  • Coloque a alcatra suína sobre os legumes com a pele para cima e regue com o restante do azeite.
  • Asse em forno pré aquecido a 200 graus por 45 minutos a uma hora. Periodicamente misture os legumes para assarem por igual
  • Retire assadeira do forno e deixe descansar uns 5 minutos e sirva.

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