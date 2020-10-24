Baião de Dois vegetariano: aprenda a receita e as dicas do preparo

Uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2019 constatou que, em seis anos, o número de vegetarianos dobrou no Brasil e ja representam cerca de 15% da população. Percebendo o crescimento da tendência ao vegetarianismo, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o passo a passo da preparação do Baião de Dois vegetariano. Confira!
CBN e as Dicas do Chefe - Baião de 2 Vegetariano - 9.21s - 24-10-20.mp3 - Com VH.mp3
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
INGREDIENTES
2 colheres de óleo de milho
2 colheres de sopa de manteiga de garrafa
1 cebola roxa em tirinhas
1/2 xícara de brócolis em cubos branqueado
1/2 xícara de abobrinha em cubos
1/2 cebola branca picada
2 dentes de alho picadinhos
1 xícara de arroz de arroz cozido
1 xícara de feijão de corda cozido
3/4 de xícara de caldo de legumes quente
1/2 xícara de tomates-cereja cortado na metade
1 pimenta de cheiro sem sementes picada
1 colher de sopa de cheiro verde picado
1 xícara de queijo coalho grelhado em cubos
1/2 xícara de castanha de caju torrada e picada grosso
PREPARO
Refogue a cebola roxa na metade da manteiga e óleo até caramelizar. Reserve.
Na mesma panela, grelhe as abobrinhas e o brócolis, tempere com sal e reserve.
Na mesma panela, refogue a cebola branca picada e o alho no restante de óleo e manteiga.
Junte o arroz, o feijão, a cebola caramelizada, o caldo de legumes e deixe apurar.
Ainda úmido, acrescente o brócolis, a abobrinha, os tomates-cereja, a pimenta de cheiro e o cheiro verde.
Acerte o tempero e junte o queijo coalho, castanha de caju e mais cheiro verde.