Baião de Dois vegetariano: aprenda a receita e as dicas do preparo

Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini

Uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2019 constatou que, em seis anos, o número de vegetarianos dobrou no Brasil e ja representam cerca de 15% da população. Percebendo o crescimento da tendência ao vegetarianismo, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o passo a passo da preparação do Baião de Dois vegetariano. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Baião de 2 Vegetariano - 9.21s - 24-10-20.mp3 - Com VH.mp3

A RECEITA:

[Rende 4 porções]

INGREDIENTES

2 colheres de óleo de milho

2 colheres de sopa de manteiga de garrafa

1 cebola roxa em tirinhas

1/2 xícara de brócolis em cubos branqueado

1/2 xícara de abobrinha em cubos

1/2 cebola branca picada

2 dentes de alho picadinhos

1 xícara de arroz de arroz cozido

1 xícara de feijão de corda cozido

3/4 de xícara de caldo de legumes quente

1/2 xícara de tomates-cereja cortado na metade

1 pimenta de cheiro sem sementes picada

1 colher de sopa de cheiro verde picado

1 xícara de queijo coalho grelhado em cubos

1/2 xícara de castanha de caju torrada e picada grosso

PREPARO

Refogue a cebola roxa na metade da manteiga e óleo até caramelizar. Reserve.

Na mesma panela, grelhe as abobrinhas e o brócolis, tempere com sal e reserve.

Na mesma panela, refogue a cebola branca picada e o alho no restante de óleo e manteiga.

Junte o arroz, o feijão, a cebola caramelizada, o caldo de legumes e deixe apurar.

Ainda úmido, acrescente o brócolis, a abobrinha, os tomates-cereja, a pimenta de cheiro e o cheiro verde.