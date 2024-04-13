Bacalhau com natas é a receita da semana!

Uma receita que ainda tem uma lembrança de Páscoa e prática para o fim de semana. Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos nos ensina a preparar um bacalhau com natas. Vamos ao preparo. Ouça a conversa completa!
CBN e a Dicas do Chef - Bacalhau - 13-04-24
Ingredientes:
800g de bacalhau dessalgado
300ml de natas
300ml de leite
1 taça de vinho branco seco
600g de batatas grandes cortadas em rodelas finas ou cubinhos
Azeite de oliva a gosto
3 cebolas de tamanho médio, cortadas em meia lua
4 dentes de alho picados, mais 3 para o espinafre
400g de espinafre refogado no azeite com alho
3 colheres de manteiga
1 xícara de farinha de trigo
100g de queijo parmesão ralado
2 folhas de louro
Pimenta do reino a gosto
Noz-moscada a gosto
Sal a gosto
Óleo para fritar
Preparo:
Coloque água em uma panela do tamanho apropriado e leve ao fogo com as batatas em
rodelas e uma pitada de sal
Espere cozinhar por cinco minutos até ficar al dente. A seguir, escorra a água das batatas e
passe pela água corrente para interromper o cozimento
Em outra panela, coloque o óleo para esquentar e frite as batatas até que comecem a
mudar de cor (não precisa deixar dourar)
Ao final da fritura, retire as batatas com o auxílio de uma escumadeira e seque em um
recipiente com papel toalha. Deixe reservado
Coloque o bacalhau em uma panela, cubra com água e deixe cozinhar por 10 minutos após
levantar fervura. Após, escorra e espere esfriar um pouco para desfiar em lascas médias
Reserve a água.
Molho de Nata:
Refogar o trigo na manteiga até a consistência lisa e cremosa
Adicionar o leite, o vinho branco e, por último, a nata. Sempre mexendo para que os
ingredientes fiquem bem incorporados
Tempere o molho com noz moscada, pimenta do reino e sal a gosto. Reserve
Em outra panela grande, refogue no azeite a cebola, o alho picado e as folhas de louro.
A seguir, junte o bacalhau e deixe refogando por mais 5 minutos
Retire as folhas de louro e despeje a metade do molho de nata, mexendo cuidadosamente
para tudo ficar bem misturado.
Montagem:
Utilize uma forma refratária grande untada com azeite de oliva e faça uma camada no fundo
com as batatas
Sobre as batatas, distribua o molho de bacalhau. Sobre ele, o espinafre refogado e o
restante do molho de natas
Salpique parmesão ralado e leve ao forno pré-aquecido a 250ºC para gratinar
Sirva com arroz branco.