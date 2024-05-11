Bacalhau à Espanhola é o prato especial para o Dia das Mães!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o chef Juarez Campos ensina o preparo de uma receita especial para o Dia das Mães: Bacalhau à Espanhola. Saboroso, leve e com aquele gostinho de domingo em família, o prato tradicional da Espanha serve até quatro pessoas. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - BACALHAU DIA DAS MÃES - 11-05-24
INGREDIENTES (4 PORÇÕES)
500g de batatas descascadas, cortadas em rodelas e aferventadas
500g de bacalhau dessalgado, cozido em lascas grandes
4 cebolas grandes picadas
700g de tomate sem pele e sem semente em cubos
3 colheres de sopa de pimentão verde picado
1 colher de sobremesa de alho picado
1 pitada de pimenta do reino
1 colher de sopa de colorau
1 colher de chá de páprica picante
1 colher de sopa de cheiro-verde
1/2 xícara de ervilhas frescas
1/2 xícara de azeite mais duas colheres de sopa
10 azeitonas pretas
2 ovos cozidos
PREPARO:
Refogar em duas colheres de sopa de azeite a cebola, o alho, o colorau e o pimentão até murchar
Junte os tomates, as lascas de bacalhau, as ervilhas, o cheiro-verde e refogue mais um pouco
Adicione a páprica e acerte o tempero
Em um refratário, intercale camadas de batata com molho de bacalhau, de maneira que a última camada seja de bacalhau
Regue com azeite e leve ao forno quente de 20 a 30 minutos
Enfeite com as azeitonas e os ovos cozidos