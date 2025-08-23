Arroz-doce? Experimente receita com grão integral e especiarias!

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz a receita de uma sobremesa deliciosa e com um sabor que aquece o coração: arroz-doce integral com especiarias. Esta é mais uma das receitas escolhidas pelo nosso comentarista e cujo preparo foi especialmente pensado para pacientes oncológicos. Ela também está no livro “Bem Cuidar”. Ouça a conversa completa!. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - ARROZ DOCE - 23-08-25
RECEITA: Arroz-doce Integral com Especiarias
Ingredientes
Ingredientes
- 1 xícara de arroz integral
- 200ml de leite de coco caseiro
- 2 ½ xícaras de água filtrada
- 2 litros de leite integral tipo A
- 6 colheres de sopa de leite em pó
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 pedaço de canela em pau
- Canela em pó a gosto
- 40g de coco ralado fresco
- 1 anis-estrelado
- Coloque o arroz e a água em uma panela de pressão pequena, tampe e leve ao fogo médio.
- Quando o pino da panela começar a se mexer, abaixe o fogo e cozinhe por mais 20 minutos.
- Desligue o fogo, espere a panela perder a pressão naturalmente, destampe-a com cuidado, adicione o restante dos ingredientes.
- Leve ao fogo baixo sem tampar por 20 a 30 minutos, mexendo sempre com uma colher, até obter uma consistência cremosa.
- Se quiser, retire o pedaço de canela, o cravo e o anis-estrelado.
- Na hora de servir, polvilhe a canela em pó.