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CBN e as Dicas do Chef

Arroz-doce? Experimente receita com grão integral e especiarias!

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 23 de Agosto de 2025 às 11:29

Publicado em 

23 ago 2025 às 11:29
5 receitas de arroz-doce cremoso
Arroz-doce cremoso Crédito:
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz a receita de uma sobremesa deliciosa e com um sabor que aquece o coração: arroz-doce integral com especiarias. Esta é mais uma das receitas escolhidas pelo nosso comentarista e cujo preparo foi especialmente pensado para pacientes oncológicos. Ela também está no livro Bem Cuidar. Ouça a conversa completa!. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - ARROZ DOCE - 23-08-25
RECEITA: Arroz-doce Integral com Especiarias
Ingredientes
  • 1 xícara de arroz integral
  • 200ml de leite de coco caseiro
  • 2 ½ xícaras de água filtrada
  • 2 litros de leite integral tipo A
  • 6 colheres de sopa de leite em pó
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 pedaço de canela em pau
  • Canela em pó a gosto
  • 40g de coco ralado fresco
  • 1 anis-estrelado
Preparo
  • Coloque o arroz e a água em uma panela de pressão pequena, tampe e leve ao fogo médio.
  • Quando o pino da panela começar a se mexer, abaixe o fogo e cozinhe por mais 20 minutos.
  • Desligue o fogo, espere a panela perder a pressão naturalmente, destampe-a com cuidado, adicione o restante dos ingredientes.
  • Leve ao fogo baixo sem tampar por 20 a 30 minutos, mexendo sempre com uma colher, até obter uma consistência cremosa.
  • Se quiser, retire o pedaço de canela, o cravo e o anis-estrelado.
  • Na hora de servir, polvilhe a canela em pó.

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