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Gastronomia capixaba

Arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora

O chef Juarez Campos ensina o preparo de uma receita típica capixaba: o arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora. Veja vídeo

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 11:03

Publicado em 

07 set 2019 às 11:03
A receita do Arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora, do chef Juarez Campos, resgata um prato típico da gastronomia capixaba Crédito: João Paulo Rocetti
Nesta semana onde apresentamos uma série especial de quadros sobre Vitória, a gastronomia não poderia ficar de fora! Hoje, o
chef Juarez Campos
 ensina o preparo de uma receita especial nesta véspera de aniversário de 468 anos da cidade. O ‘arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora’ resgata um prato típico da cultura capixaba. Acompanhe!
>Receita de final de semana: pudim de paçoca e coco
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Arroz de Garopa Salgada com Banana da Terra e Abobora - 7.36s - 07-09-19
A RECEITA:
[Rende 10 porções]
INGREDIENTES:
1kg de filé de garoupa
100g de sal grosso
4 tomates médios bem maduros, sem sementes e em cubos
2 cebolas médias em cubos
4 dentes de alho picados
2 maço de coentro picado
2 bananas da terra grandes maduras em cubos e fritas
2 colheres de sopa de óleo de urucum (sementes de urucum fervidos com óleo)
1/2 xícara de azeite
1 xícara de abóbora descascada, em cubos médios e cozidos (opcional)
1 xícara de caldo de peixe (feito com a cabeça do peixe, cebola, tomate, coentro, óleo de urucum e água)
1 maço de cebolinha verde picada
Brotos de coentro (opcional)
Aparas de peixes picadinhas
Pimenta malagueta em conserva
Arroz branco já cozido
>Presença do mar é a principal marca da culinária capixaba
PREPARO:
Salgue os files de garoupa com sal grosso e deixa na geladeira por 3 dias.
Diariamente escorra a água que se forma.
Na véspera do preparo dessalgar os files de garoupa em água fria trocando-a de 4 em 4 horas. (8 a 12 horas na geladeira) e corte-os em cubos médios.
Numa panela de barro capixaba e aqueça o azeite e refogue as aparas de peixes, cebola e o alho.
Acrescente o tomate, metade do coentro, o óleo de urucum de refogue levemente.
Junte o caldo de peixe, misture e deixe cozinhar tampado até o tomate praticamente desmanchar.
Acerte o tempero e unte o arroz cozido, os cubos de garoupa salgada e mais caldo de peixe.
Cozinhe tampado até cozinhar o peixe.
Junte a banana, a abóbora, coentro, cebolinha verde e coloque mais caldo de peixe. Se necessário. Este arroz deve ficar molhado.
Adicione gotas de pimenta a gosto e um fio de azeite.
Misture e sirva.
DICA DO CHEF:
Sirva salpicado com coentro e cebolinha picadas ou brotos de coentro.
VÍDEO DA RECEITA:
Confira um vídeo especial, onde o chef Juarez ensina o preparo do prato!

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