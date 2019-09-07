A receita do Arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora, do chef Juarez Campos, resgata um prato típico da gastronomia capixaba Crédito: João Paulo Rocetti

Nesta semana onde apresentamos uma série especial de quadros sobre Vitória, a gastronomia não poderia ficar de fora! Hoje, o

chef Juarez Campos

ensina o preparo de uma receita especial nesta véspera de aniversário de 468 anos da cidade. O ‘arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora’ resgata um prato típico da cultura capixaba. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Arroz de Garopa Salgada com Banana da Terra e Abobora - 7.36s - 07-09-19

A RECEITA:

[Rende 10 porções]

INGREDIENTES:

1kg de filé de garoupa

100g de sal grosso

4 tomates médios bem maduros, sem sementes e em cubos

2 cebolas médias em cubos

4 dentes de alho picados

2 maço de coentro picado

2 bananas da terra grandes maduras em cubos e fritas

2 colheres de sopa de óleo de urucum (sementes de urucum fervidos com óleo)

1/2 xícara de azeite

1 xícara de abóbora descascada, em cubos médios e cozidos (opcional)

1 xícara de caldo de peixe (feito com a cabeça do peixe, cebola, tomate, coentro, óleo de urucum e água)

1 maço de cebolinha verde picada

Brotos de coentro (opcional)

Aparas de peixes picadinhas

Pimenta malagueta em conserva

Arroz branco já cozido

PREPARO:

Salgue os files de garoupa com sal grosso e deixa na geladeira por 3 dias.

Diariamente escorra a água que se forma.

Na véspera do preparo dessalgar os files de garoupa em água fria trocando-a de 4 em 4 horas. (8 a 12 horas na geladeira) e corte-os em cubos médios.

Numa panela de barro capixaba e aqueça o azeite e refogue as aparas de peixes, cebola e o alho.

Acrescente o tomate, metade do coentro, o óleo de urucum de refogue levemente.

Junte o caldo de peixe, misture e deixe cozinhar tampado até o tomate praticamente desmanchar.

Acerte o tempero e unte o arroz cozido, os cubos de garoupa salgada e mais caldo de peixe.

Cozinhe tampado até cozinhar o peixe.

Junte a banana, a abóbora, coentro, cebolinha verde e coloque mais caldo de peixe. Se necessário. Este arroz deve ficar molhado.

Adicione gotas de pimenta a gosto e um fio de azeite.

Misture e sirva.

DICA DO CHEF:

Sirva salpicado com coentro e cebolinha picadas ou brotos de coentro.

VÍDEO DA RECEITA: