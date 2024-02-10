Arroz de Forno com Camarões é receita para o feriado de Carnaval

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o Chef Juarez Campos traz como sugestão para a folga prolongada de Carnaval uma receita de arroz de forno com camarões. Ouça a conversa completa e anote as dicas!
CBN E AS DICAS DO CHEF - ARROZ FORNO COM CAMARÃO - 10-02-24
A RECEITA: Arroz de Forno com Camarões
Ingredientes:
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 500g de camarões médios cortado ao meio e temperados com e pimenta do reino
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- ½ xícara de chá de cheiro verde picado
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
- 3 xícaras de chá de arroz branco cozido
- 2 xícaras de chá de queijo mussarela ralado
- 1 copo de requeijão cremoso (200g)
- 2 colheres de sopa de queijo Parmesão ralado
Preparo:
- Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e doure a cebola e o alho.
- Adicione os camarões e cozinhe rapidamente.
- Junte o molho de tomate, o cheiro verde, sal e deixe levantar fervura.
- Desligue e reserve.
- Em um refratário médio untado, intercale camadas de arroz branco, refogado de camarões, de mussarela e de requeijão.
- Polvilhe com o Parmesão e leve ao forno médio, preaquecido por 25 minutos ou até gratinar.
- Sirva