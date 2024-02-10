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CBN e as Dicas do Chef

Arroz de Forno com Camarões é receita para o feriado de Carnaval

Acompanhe todas as dicas com o Chef Juarez Campos

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 11:19

Publicado em 

10 fev 2024 às 11:19
Receita de arroz apimentado com linguiça e camarão
Receita de arroz e camarão Crédito: Josapar/Divulgação
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o Chef Juarez Campos traz como sugestão para a folga prolongada de Carnaval uma receita de arroz de forno com camarões. Ouça a conversa completa e anote as dicas!
CBN E AS DICAS DO CHEF - ARROZ FORNO COM CAMARÃO - 10-02-24
A RECEITA: Arroz de Forno com Camarões
Ingredientes:
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 500g de camarões médios cortado ao meio e temperados com e pimenta do reino
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • ½ xícara de chá de cheiro verde picado
  • Sal a gosto
  • Manteiga para untar
  • 3 xícaras de chá de arroz branco cozido
  • 2 xícaras de chá de queijo mussarela ralado
  • 1 copo de requeijão cremoso (200g)
  • 2 colheres de sopa de queijo Parmesão ralado
Preparo:
  • Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e doure a cebola e o alho.
  • Adicione os camarões e cozinhe rapidamente.
  • Junte o molho de tomate, o cheiro verde, sal e deixe levantar fervura.
  • Desligue e reserve.
  • Em um refratário médio untado, intercale camadas de arroz branco, refogado de camarões, de mussarela e de requeijão.
  • Polvilhe com o Parmesão e leve ao forno médio, preaquecido por 25 minutos ou até gratinar.
  • Sirva

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