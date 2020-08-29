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CBN E AS DICAS DO CHEF

"Arroz de cabaré" é a receita prática para o seu final de semana

Ouça a edição deste sábado (29) do CBN e as Dicas do Chef, com Juarez Campos!

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 10:26

Publicado em 

29 ago 2020 às 10:26
Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", a jornalista Patrícia Vallim conversou com o comentarista Juarez Campos sobre a preparação de um prato simples e delicioso para o seu final de semana: é o chamado "arroz de cabaré". Frango, costelinhas de porco e ovos formam esse "mexido" especial com o tradicional arroz. Acompanhe ao passo a passo da receita e bom apetite!
CBN e as Dicas do Chefe - Arroz de Cabaré - 6.53s - 29-08-20
 
 
A RECEITA
Rende 4 porções
Ingredientes
 
- 1 coxa com sobrecoxa de frango (cortada como frango a passarinho) temperadas
- 4 costelinhas de porco separadas e temperadas
- 1 colher de sopa de azeite
- 100 g de bacon cortado em cubinhos
- 1 gomo de linguiça fresca sem a pele
- 4 xícaras de caldo de chá de legumes
- 1 xícara de chá arroz cru
- 1 cebola picada
- 2 tomate sem sementes picado
- 2 dentes de alho picados
- 50 g de ervilhas frescas
- 1 colher de chá de açafrão
- 50 g de milho-verde
- Salsa e cebolinha
- Sal a gosto
- 4 ovos caipiras
 Preparo:
1- Em uma panela grande, refogue o bacon no azeite mantendo o fogo alto
2- Acrescente a linguiça fresca, os pedaços de frango e a costelinha e mexa até dourar, pingando o caldo de legumes constantemente para não queimar até as carnes ficarem macias ("técnica do pinga e frita")
3- Adicione então a cebola e o alho. Deixe refogar levemente e junte o arroz
4- Refogue por 3 minutos e cubra com caldo de legumes fervente
5- Adicione o açafrão-da-terra, tempere com sal e tampe parcialmente a panela
6- Deixe cozinhar em fogo brando até cozinhar o arroz
7- Junte o tomate, ervilha, milho, salsa e cebolinha picados. Misture bem
8- Acerte o tempero e distribua em quatro pratos. Sirva com ovo frito de gema mole em cada um
9- Pimenta-malagueta em conserva - a parte.

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