Aqueça seu inverno: cupim dos imigrantes com suflê de polenta

Tá com frio? Então vai gostar da receita deste sábado (10). Daquelas para esquentar o estômago e o coração! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos vai ensinar o preparo do "Cupim dos Imigrantes", com direito à acompanhamento: suflê de polenta. Ouça e acompanhe o passo a passo!
A RECEITA:
[Rende 8 porções]
Ingredientes:
1 peça de cupim (1,5 a 2kg)
4 dentes de alho picadinho
1 cebola media picada
1 cenoura pequena descascada e picada
2 talos de aipo picados
1 folha de louro
1 colher de sopa de extrato de tomate
1 garrafa de vinho tinto seco
1 ramo de alecrim
2 folhas de sálvia
1 colher de sopa de trigo
500ml de caldo de carne
1 maço de salsa picada
1/2 maço de cebolinha verde picada
Sal e pimenta do reino a gosto
Azeite de oliva
Preparo:
Retire o excesso de gordura visível do cupim.
Tempere com sal, pimenta do reino, alho, cebola, aipo, cenoura, alecrim, sálvia e o vinho e deixar marinar de véspera.
Quando for preparar, escorra a carne da marinada.
Peneire a marinada.
Em uma panela de pressão, doure a carne no azeite e reserve.
Na mesma panela, refogue a marinada sólida.
Junte o extrato de tomate e deixe caramelizar um pouco.
Junte a carne, a salsa e a cebolinha.
Polvilhe com o trigo e refogue um pouco.
Junte a marinada líquida e o caldo.
Cozinhe sob pressão em fogo baixo por 1 hora ou até amaciar.
Verifique se o cupim está macio. Se necessário, cozinhe mais.
Retire-o da panela e reserve na geladeira.
Peneire o molho e coloque-o no freezer para endurecer a gordura.
Retire a gordura, aqueça o molho e verifique sua textura.
Se precisar, deixe o molho reduzir até a textura aveludada.
Acerte o tempero.
Fatie o cupim frio para facilitar o corte e reaqueça no molho.
Dica do chef:
Sirva com suflê de polenta desenformado.
Ingredientes do suflê de polenta:
100 gramas de polenta (farinha de milho) italiana instantânea
2 xícaras de leite
3 colher sopa de queijo Grana Padano ralado
1 colher de sopa de manteiga
3 ovos (clara e gema separados)
Sal
Preparo do suflê de polenta:
Faça uma polenta com o leite e a farinha de milho. Transfira para um bowl e deixe amornar.
Misture o Grana Padano e a gema de ovo.
Bata as claras em neve e junte-as à polenta. Misture com cuidado.
Coloque em ramequins untados com manteiga e leve ao forno a 180º c até dourar (20 a 30 min).
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 21.26s - 10-07-21.mp3