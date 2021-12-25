Aproveite as sobras da ceia de Natal e crie uma nova receita

Que tal aproveitar as possíveis sobras de carnes da ceia de Natal e juntar tudo, caprichando num prato pra toda a família? Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos nos apresenta o passo a passo de um "Escondidinho de Natal". Acompanhe a preparação!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.05s - 25-12-21.mp3
A Receita:
INGREDIENTES (4 porções):
500G DE SOBRAS DE CARNES DA CEIA DO DIA ANTERIOR (PERU, CHESTER, CORDEIRO, BOI, PORCO)
1 CEBOLA MÉDIA PICADA
1 TALO DE AIPO PICADO
1 CENOURA PEQUENA PICADA
2 DENTES DE ALHO PICADOS
2 TOMATES SEM PELE E SEM SEMENTES PICADOS
½ XICARA DE VINHO BRANCO SECO (OU O QUE SOBRAR)
1 XICARA DE CALDO DE FRANGO
1 COLHER DE CHA DE TOMILHO E ALECRIM PICADOS
1 COLHER DE SOPA DE SALSA E CEBOLINHA VERDE PICADOS
4 COLHERES DE AZEITE
1 COLHER DE SOPA DE PARMESÃO RALADO
PEDAÇOS DE MANTEIGA
1 COLHER DE SOBREMESA DE FARINHA DE ROSCA
PURE DE BATATAS O SUFICIENTE.
PREPARO:
CORTAR AS CARNES EM CUBOS MÉDIOS E MISTURÁ-LAS
REFOGAR A CEBOLA, CENOURA, AIPO E ALHO NO AZEITE
ADICIONAR AS CARNES E AQUECER
PERFUMAR COM VINHO BRANCO E DEIXAR O VINHO EVAPORAR
ADICIONAR OS TOMATES, ALECRIM, TOMILHO E REFOGAR
JUNTAR O CALDO DE FRANGO E DEIXAR COZINHAR EM PANELA
TAMPADA ATÉ AS CARNES AMACIAREM
ADICIONAR A SALSA, CEBOLINHA E VERIFICAR O TEMPERO DO MOLHO
TRANSFERIR PARA UM REFRATARIO E COBRIR COM O PURÊ
POLVILHAR O PURÊ COM A MISTURA DE PARMESÃO E FARINHA DE ROSCA
SALPICAR OS PEDAÇOS DE MANTEIGA E LEVAR AO FORNO PRE AQUECIDO A 250 GRAUS ATÉ DOURAR.