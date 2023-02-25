Aprenda uma receita de Frango de Assadeira com Curry Cremoso

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Chef Juarez Campos traz a receita de um frango de assadeira com curry cremoso. A receita leva batata, alho, salsa e outros ingredientes. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 25-02-23

Ingredientes:

4 coxas e sobrecoxas

2 cebolas médias em Juliene

1 talo grosso de alho porró em rodelas

2 dentes de alho picados

2 batatas em rodelas (sem casca)

4 colheres de sopa de curry (ou a gosto)

500g de creme de leite fresco

½ xícara de azeite

Sal e pimenta do reino a gosto

Salsa picada

½ xícara de caldo de frango

Preparo:

Tempere as coxas e sobrecoxas com sal e pimenta do reino.

Misture as cebolas, alho porró, alho, batatas, caldo, curry, creme de leite e as coxas e sobrecoxas.

Distribua numa assadeira esta mistura usando os ingredientes como cama, deixando as coxas e sobrecoxas por cima.

Deixe marinando na geladeira por 1 hora.

Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 40 minutos.

Retire do forno e sirva direto no prato.

Com a ajuda de uma concha, monte uma cama no prato com os ingredientes e coloque o frango por cima dessa cama.