Aprenda uma receita de Frango de Assadeira com Curry Cremoso

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Chef Juarez Campos traz a receita de um frango de assadeira com curry cremoso. A receita leva batata, alho, salsa e outros ingredientes. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 25-02-23
Ingredientes:
4 coxas e sobrecoxas
2 cebolas médias em Juliene
1 talo grosso de alho porró em rodelas
2 dentes de alho picados
2 batatas em rodelas (sem casca)
4 colheres de sopa de curry (ou a gosto)
500g de creme de leite fresco
½ xícara de azeite
Sal e pimenta do reino a gosto
Salsa picada
½ xícara de caldo de frango
Preparo:
Tempere as coxas e sobrecoxas com sal e pimenta do reino.
Misture as cebolas, alho porró, alho, batatas, caldo, curry, creme de leite e as coxas e sobrecoxas.
Distribua numa assadeira esta mistura usando os ingredientes como cama, deixando as coxas e sobrecoxas por cima.
Deixe marinando na geladeira por 1 hora.
Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 40 minutos.
Retire do forno e sirva direto no prato.
Com a ajuda de uma concha, monte uma cama no prato com os ingredientes e coloque o frango por cima dessa cama.
Finalize a salsinha picada e saboreie.