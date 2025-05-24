Aprenda o preparo: frango com limão siciliano, azeitonas e ervas

Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos, traz a receita de um frango com limão siciliano, azeitonas e ervas. O preparo é super fácil e rápido. Vamos acompanhar as dicas!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - FRANGO COM LIMÃO SICILIANO - 24-05-25

Ingredientes: 10 poções

20 sobrecoxas de frango limpas

4 limões sicilianos

2 limões tahiti

200g de azeitonas verdes

200g de azeitonas pretas

100ml de azeite

Sal e pimenta

5g de pimenta calabresa

20g de tomilho fresco (só as folhas)

20g de salsinha picada

20 dentes de alho com casca, grandes

1 colher de chá de páprica

Preparo:

Tempere as sobrecoxas de frango com sal, pimenta, salsinha, tomilho, suco de limão tahiti e páprica.

Misture muito bem o tempero à carne.

Corte os limões sicilianos em gomos, com casca (6 a 8 gomos por fruta). Reserve.

Num refratário untado com azeite, disponha o frango (com a pele para cima). Intercale entre as sobrecoxas os gomos de limão, os dentes de alho inteiros e as azeitonas.