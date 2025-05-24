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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda o preparo: frango com limão siciliano, azeitonas e ervas

Ouça as dicas do chef Juarez Campos

Publicado em 24 de Maio de 2025 às 11:20

Publicado em 

24 mai 2025 às 11:20
Juarez Campos, comentarista de gastronomia
Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos, traz a receita de um frango com limão siciliano, azeitonas e ervas. O preparo é super fácil e rápido. Vamos acompanhar as dicas! 
CBN E AS DICAS DO CHEF - FRANGO COM LIMÃO SICILIANO - 24-05-25
Ingredientes: 10 poções
20 sobrecoxas de frango limpas
4 limões sicilianos
2 limões tahiti
200g de azeitonas verdes
200g de azeitonas pretas
100ml de azeite
Sal e pimenta
5g de pimenta calabresa
20g de tomilho fresco (só as folhas)
20g de salsinha picada
20 dentes de alho com casca, grandes
1 colher de chá de páprica
Preparo:
Tempere as sobrecoxas de frango com sal, pimenta, salsinha, tomilho, suco de limão tahiti e páprica.
Misture muito bem o tempero à carne.
Corte os limões sicilianos em gomos, com casca (6 a 8 gomos por fruta). Reserve.
Num refratário untado com azeite, disponha o frango (com a pele para cima). Intercale entre as sobrecoxas os gomos de limão, os dentes de alho inteiros e as azeitonas.
Leve para assar em forno pré-aquecido por 40 minutos ou até que o frango esteja cozido e levemente dourado na superfície.

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