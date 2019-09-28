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CBN E AS DICAS DO CHEF

Aprenda o preparo do nhocão de forno do chef Juarez

Ouça o quadro Dicas do Chef deste sábado (28)

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 11:52

Publicado em 

28 set 2019 às 11:52
No quadro deste sábado (28), o comentarista Juarez Campos relembra uma receita de seus tempos de república, na juventude! O chef vai ensinar o preparo do ‘nhocão de forno’, uma adaptação abrasileirada do gnocchi, tradicional prato italiano.
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Nhocão de Forno - 7.20s - 28-09-19
A RECEITA:
Ingredientes:
5 batatas cozidas e amassadas (preferencialmente batatas do tipo asterix)
2 colheres de sopa de manteiga derretida
1 ovo
1/2 xícara de leite
4 colheres de sopa de farinha de trigo
1/2 xícara de queijo parmesão
8 fatias de presunto
10 fatias de muçarela
Molho bolonhesa o suficiente
Preparo da massa:
Cozinhe e amasse as 5 batatas médias e adicione a manteiga, o ovo, o leite, a farinha e 1/2 xícara de queijo parmesão.
Montagem:
Em uma forma refratária untada com azeite de oliva, coloque um pouco do molho bolonhesa.
Coloque metade da massa na forma.
Adicione um pouco do molho bolonhesa, o presunto e a muçarela.
Por cima, coloque a outra parte da massa.
Para finalizar, adicione o molho bolonhesa, muçarela e polvilhe com queijo parmesão.
Leve ao forno a 180°C por 30 minutos ou até dourar.
Tire e sirva.

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