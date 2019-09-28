Aprenda o preparo do nhocão de forno do chef Juarez

No quadro deste sábado (28), o comentarista Juarez Campos relembra uma receita de seus tempos de república, na juventude! O chef vai ensinar o preparo do ‘nhocão de forno’, uma adaptação abrasileirada do gnocchi, tradicional prato italiano.

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Nhocão de Forno - 7.20s - 28-09-19

A RECEITA:

Ingredientes:

5 batatas cozidas e amassadas (preferencialmente batatas do tipo asterix)

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 ovo

1/2 xícara de leite

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de queijo parmesão

8 fatias de presunto

10 fatias de muçarela

Molho bolonhesa o suficiente

Preparo da massa:

Cozinhe e amasse as 5 batatas médias e adicione a manteiga, o ovo, o leite, a farinha e 1/2 xícara de queijo parmesão.

Montagem:

Em uma forma refratária untada com azeite de oliva, coloque um pouco do molho bolonhesa.

Coloque metade da massa na forma.

Adicione um pouco do molho bolonhesa, o presunto e a muçarela.

Por cima, coloque a outra parte da massa.

Para finalizar, adicione o molho bolonhesa, muçarela e polvilhe com queijo parmesão.

Leve ao forno a 180°C por 30 minutos ou até dourar.