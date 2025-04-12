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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda o preparo de uma 'carne louca' de pernil

Ouça detalhes nas explicações do comentarista Juarez Campos

Publicado em 12 de Abril de 2025 às 11:11

Publicado em 

12 abr 2025 às 11:11
Juarez Campos, comentarista de gastronomia
Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal
A sugestão do chef Juarez Campos desta semana é uma 'carne louca' de pernil. De preparo fácil, vai bem com vários acompanhamentos, inclusive com um pãozinho francês. 
CBN E AS DICAS DO CHEF - CARNE LOUCA - 12-04-25
Ingredientes:
1kg de pernil suíno sem osso
2 tomates sem sementes cortados em tiras
Suco de 2 limões
1 xícara de chá de pimentão verde, amarelo e vermelho cortado em tiras finas
3 dentes de alho amassados
1 cebola cortada em tiras
½ xícara de chá de cheiro verde picado
3 colheres de sopa de azeite
Orégano e sal a gosto
Azeite para conservar
Preparo:
Corte a carne em fatias finas.
Tempere com sal, orégano, azeite e o limão e deixe na geladeira por pelo menos 2 horas.
Misture o tomate, o alho, os pimentões, a cebola e o cheiro verde à carne temperada.
Leve para a panela de pressão e cozinhe até que a carne fique bem macia (cerca de 50 minutos)
Retire da panela e termine de desfiar a carne.
Acerte o tempero.
Transfira para um refratário ou vidro grande e regue com azeite. O ideal e ter um fio de azeite sobre ele.

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