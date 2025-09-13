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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda o preparo da torta de atum com palmito pupunha

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 13 de Setembro de 2025 às 11:15

Publicado em 

13 set 2025 às 11:15
Juarez Campos, comentarista de gastronomia
Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal
Aprenda o preparo da torta de atum com palmito pupunha, com as dicas do nosso comentarista Juarez Campos. 
CBN E AS DICAS DO CHEF - TORTA - 13-09-25
Ingredientes: (8 porções )
300 a 400g de palmito pupunha fresco picado
2 latas de atum ao óleo
1 cebola grande picadinha
2 tomates sem sementes picados
3 dentes de alho picados
1 colher de café de colorau
½ xícara de azeite
½ maço de salsa
½ maço de coentro picado
1 colher de sobremesa de cebolinha verde picada
4 gemas
4 claras em neve
Azeitonas verdes para enfeitar (pode misturar algumas picadas no recheio)
Sal a gosto
Preparo:
Dourar a cebola, alho e colorau no azeite
Acrescentar o palmito, tomate, salsa, coentro e cebolinha verde e refogar um pouco
Juntar o atum esfarelado e deixar cozinhar até o tomate desmanchar .
Verificar o tempero.
Misturar as gemas com claras em neve e juntar a metade ao refogado.
Misture bem, deixe aquecer e retire do fogo.
Coloque o refogado num refratário e cubra com o restante das misturas de ovos.
Decore com azeitonas verdes inteiras e leve ao forno pré aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou ate dourar.
Sirva morna ou fria com salada verde
Massa
1 e ¾ xicaras de farinha de trigo
100g de manteiga
1 ovo
1 colher de sobremesa de água
Preparo
Misture tudo e deixe na geladeira 30 minutos
Coloque na forma de fundo removível (24 cm)
Asse a 180 graus ate fica levemente dourada (15 a 20 minutos

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