CBN e as Dicas do Chef

Aprenda o preparo! Conchiglione Caprese

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Na Dica do Chef deste sábado o comentarista Juarez Campos nos ensina o preparo de um Conchiglione Caprese! Vamos às dicas. 
Ingredientes: 4 porções
250g de conchiglioni (conchas) cozida al dente
100g de creme cheese (ou o suficiente)
250g de mussarela picadinha
3 dentes de alho picadinhos
Grana Padano ralado
Manjericão picado
Molho de tomate
Preparo:
Misture o creme cheese, mussarela, alho e manjericão.
Tempere com sal e pimenta do reino
Recheie os conchiglioni com esta mistura e reserve.
Montagem:
Forme uma assadeira com o molho de tomate.
Distribua a massa recheada sobre o molho, salpique Grana Padano.
Asse a 200°C de 20 a 30 minutos.

