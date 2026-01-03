Aprenda o passo a passo da salada de fusilli mediterrânea

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef , Juarez Campos ensina uma receita leve, versátil e cheia de sabor para esse início de ano: salada de fusilli mediterrânea. Ouça a conversa completa e aprenda!

CBN E AS DICAS DO CHEFE - SALADA COM MASSA - 9.11s - 03-01-26.mp3