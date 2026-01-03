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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda o passo a passo da salada de fusilli mediterrânea

Acompanhe os detalhes dessa refrescante receita com o Chef Juarez

Publicado em 03 de Janeiro de 2026 às 11:13

Publicado em 

03 jan 2026 às 11:13
Salada com macarrão parafuso
Salada com macarrão parafuso Crédito: Freepik
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita leve, versátil e cheia de sabor para esse início de ano: salada de fusilli mediterrânea. Ouça a conversa completa e aprenda!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - SALADA COM MASSA - 9.11s - 03-01-26.mp3
RECEITA: Salada de Fusilli Mediterrânea
Ingredientes: (6 porções)
- 500g de fusilli cozido al dente
- 2 latas de atum ao óleo
- 1 cebola media cortada fina em meia lua
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates sem sementes e em cubos
- 2 colheres de sopa de azeitonas pretas sem sementes e em rodelas
- 2 colheres de sopa de alcaparras
- 1 colher de sopa de salsa e cebolinha verdes picadas
- 2 colheres de sopa de folhas de manjericão
- 1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto
- ½ pimentão amarelo em cubos (opcional)
- ½ pimenta dedo de moça sem sementes e picadinha
- ¾ xícara de azeite extravirgem
- Sal e pimenta do reino
Preparo:
- Faça um vinagrete misturando 2 colheres de sopa de vinagre com 6 colheres de azeite.
- Cozinhe o fusilli
- Refogar a cebola e alho no azeite e reservar.
- Assim que os fusilli acabarem de cozinhar tempere-os ainda quente com o vinagrete e misture cebola e alho refogados em azeite, sal e pimenta do reino.
- Deixar esfriar e juntar os outros ingredientes. Misturar bem.
- Verificar o tempero e servir frio.

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