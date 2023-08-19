Aprenda do zero: o prato da semana é o Fricassê de frango!

Fricassê Crédito: Qualy

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", com Juarez Campos, o prato em destaque é daquelas receitas práticas e saborosas para o fim de semana: é hora de aprender a preparar um fricassê de frango. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - FRICASSÊ - 7.23s - 19-08-23

A RECEITA:

Ingredientes:

Frango cremoso:

2 colheres de sopa de óleo

1 peito de frango

1 cebola picada

1 tomate picado

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de manteiga

200 ml de caldo de frango

Salsa e cebolinha picadas

Creme de milho:

1 lata de milho

½ cebola picada

1 dente de alho picado

200ml de creme de leite fresco

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto

Batata palha extra-fina

Finalização:

1 xícara de chá de mussarela ralada

Preparo:

Frango cremoso:

Na panela de pressão, aqueça o óleo e doure o frango.

Acrescente água o suficiente para cobrir o frango e com uma espátula de silicone, solte toda a caramelização do fundo da panela. Tampe e deixe cozinhar por 20 minutos. Retire e desfie a carne.

Derreta a manteiga e refogue o alho e a cebola.

Acrescente o tomate e refogue até murchar.

Junte o frango, a salsa e cebolinha e misture bem. Finalize com caldo de frango, mais 5 minutos.

Creme de Milho:

Derreta a manteiga e doure a cebola e o alho.

Acrescente a farinha e mexa bem por 2 minutos. Despeje o milho e refogue por 3 minutos.

Junte o creme de leite e deixe cozinhar por mais 10 minutos em fogo baixo.

Tempere com o sal, a pimenta e a noz-moscada.

Bata tudo no liquidificador para obter o creme.

Montagem: