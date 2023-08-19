Aprenda do zero: o prato da semana é o Fricassê de frango!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", com Juarez Campos, o prato em destaque é daquelas receitas práticas e saborosas para o fim de semana: é hora de aprender a preparar um fricassê de frango. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - FRICASSÊ - 7.23s - 19-08-23
A RECEITA:
Ingredientes:
Frango cremoso:
2 colheres de sopa de óleo
1 peito de frango
1 cebola picada
1 tomate picado
3 dentes de alho picados
1 colher de sopa de manteiga
200 ml de caldo de frango
Salsa e cebolinha picadas
Creme de milho:
1 lata de milho
½ cebola picada
1 dente de alho picado
200ml de creme de leite fresco
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de farinha de trigo
Sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto
Batata palha extra-fina
Finalização:
1 xícara de chá de mussarela ralada
Preparo:
Frango cremoso:
Na panela de pressão, aqueça o óleo e doure o frango.
Acrescente água o suficiente para cobrir o frango e com uma espátula de silicone, solte toda a caramelização do fundo da panela. Tampe e deixe cozinhar por 20 minutos. Retire e desfie a carne.
Derreta a manteiga e refogue o alho e a cebola.
Acrescente o tomate e refogue até murchar.
Junte o frango, a salsa e cebolinha e misture bem. Finalize com caldo de frango, mais 5 minutos.
Creme de Milho:
Derreta a manteiga e doure a cebola e o alho.
Acrescente a farinha e mexa bem por 2 minutos. Despeje o milho e refogue por 3 minutos.
Junte o creme de leite e deixe cozinhar por mais 10 minutos em fogo baixo.
Tempere com o sal, a pimenta e a noz-moscada.
Bata tudo no liquidificador para obter o creme.
Montagem:
No fundo de uma travessa, distribua o frango. Cubra com o creme de milho e a muçarela. Leve ao forno até gratinar. Finalize a batata palha.