Aprenda com o chef: torta austríaca de cebola, alho poró e bacon

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos, chega para simplificar o nosso final de semana, com uma receita de 'Torta Austríaca de Cebola, Alho Porró e Bacon'. Vamos aos preparativos!
Torta Austríaca de Cebola, Alho Porró e Bacon
Ingredientes:
Massa
2 xícaras de farinha de trigo
200g de manteiga
1 gema
1 pitada de sal
Recheio
1 talo de alho porró fatiado fino (só a parte branca e verde clara)
1/2kg de cebola cortada em rodelas bem fina
2 colheres de sopa de manteiga
1 colher de sopa de farinha de trigo
1 lata de creme de leite sem soro
2 ovos
150g de bacon picado não muito pequeno
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Frite a cebola e alho porró com a manteiga e o bacon em fogo brando até cozinhar bem. Quando a cebola amaciar bem junta-se a farinha de trigo: retira-se a panela do fogo e junta-se o creme de leite, as gemas e as claras em neve.
Abra a massa em forma desmontável e coloque o recheio.
Asse a massa em forno quente por 20 minutos ou até dourar.