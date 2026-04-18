Aprenda com o chef! Receita de camarão na manteiga de limão e alho

Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal

Na Dica do Chef deste sábado (17), a receita do nosso comentarista Juarez Campos é um camarão na manteiga limão e alho. Vamos ao preparo neste prato incrível para este final de semana.

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - CAMARÃO - 18-04-26

Ingredientes: 2 porções

20 camarões médios descascados e eviscerados

1 colher de sopa de azeite

50ml manteiga da terra ou ghee

5 dentes de alho laminados

Suco de 1 limão

1 colher rasa de sal

Coentro e cebolinha picados a gosto

Preparo:

Aqueça uma frigideira em fogo alto.

Seque os camarões com papel toalha.

Aplique o azeite na frigideira e grelhe os camarões muito brevemente, cerca de 40 segundos de cada lado, até mudarem de cor. Trabalhe em etapas, poucos camarões por vez, para não esfriar a frigideira. Reserve.

Numa panela pequena, aqueça a manteiga em fogo baixo com o alho, quando o alho começar a dourar, junte o suco de limão e cozinhe por alguns minutos, até a parte do líquido evaporar.

Mexa bem para emulsificar.

Junte os camarões à panela apenas para aquecê-los rapidamente.

Tempere com sal, coentro e cebolinha.