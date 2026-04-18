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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda com o chef! Receita de camarão na manteiga de limão e alho

Ouça o preparo com as orientações do comentarista Juarez Campos

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 11:14

Publicado em 

18 abr 2026 às 11:14
Juarez Campos, comentarista de gastronomia
Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal
Na Dica do Chef deste sábado (17), a receita do nosso comentarista Juarez Campos é um camarão na manteiga limão e alho. Vamos ao preparo neste prato incrível para este final de semana. 
CBN E AS DICAS DO CHEF - CAMARÃO - 18-04-26
Ingredientes: 2 porções
20 camarões médios descascados e eviscerados
1 colher de sopa de azeite
50ml manteiga da terra ou ghee
5 dentes de alho laminados
Suco de 1 limão
1 colher rasa de sal
Coentro e cebolinha picados a gosto
Preparo:
Aqueça uma frigideira em fogo alto.
Seque os camarões com papel toalha.
Aplique o azeite na frigideira e grelhe os camarões muito brevemente, cerca de 40 segundos de cada lado, até mudarem de cor. Trabalhe em etapas, poucos camarões por vez, para não esfriar a frigideira. Reserve.
Numa panela pequena, aqueça a manteiga em fogo baixo com o alho, quando o alho começar a dourar, junte o suco de limão e cozinhe por alguns minutos, até a parte do líquido evaporar.
Mexa bem para emulsificar.
Junte os camarões à panela apenas para aquecê-los rapidamente.
Tempere com sal, coentro e cebolinha.
Sirva imediatamente como petisco, com arroz ou use como molho de macarrão.

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