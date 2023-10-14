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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda com o chef: receita de arroz piemontese

Ouça detalhes do preparo com o comentarista Juarez Campos

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 11:23

Publicado em 

14 out 2023 às 11:23
Juarez Campos, chef de cozinha
Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef" o prato em destaque, trazido pelo Chef Juarez Campos, é um arroz piemontese. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - ARROZ - 10.50s - 14-10-23
A RECEITA:
Ingredientes: (4 porções)
400g de arroz cozido
100g de champignons em conserva picadinhos
100g de champignons em conserva laminados
2 colheres de sopa de manteiga
1 colher de sopa de azeite
2 colheres de sopa de cebola picadinha ou ralada
1 caixinha de creme de leite ou quanto baste
½ xicara de vinho branco seco
½ xicara de caldo de frango ou quanto baste
2 colheres de sopa de Parmesão ralado
Preparo
Refogar a cebola na manteiga e no azeite até murchar bem
Perfumar com vinho branco de deixar evaporar
Juntar o caldo de frango, os champignons, o creme de leite e o arroz
Deve ficar bem cremoso. Se precisar junte mais caldo de frango ou creme de leite
Acrescentar o parmesão e servir imediatamente.

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