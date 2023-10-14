Aprenda com o chef: receita de arroz piemontese

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef" o prato em destaque, trazido pelo Chef Juarez Campos, é um arroz piemontese. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - ARROZ - 10.50s - 14-10-23

A RECEITA:

Ingredientes: (4 porções)

400g de arroz cozido

100g de champignons em conserva picadinhos

100g de champignons em conserva laminados

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cebola picadinha ou ralada

1 caixinha de creme de leite ou quanto baste

½ xicara de vinho branco seco

½ xicara de caldo de frango ou quanto baste

2 colheres de sopa de Parmesão ralado

Preparo

Refogar a cebola na manteiga e no azeite até murchar bem

Perfumar com vinho branco de deixar evaporar

Juntar o caldo de frango, os champignons, o creme de leite e o arroz

Deve ficar bem cremoso. Se precisar junte mais caldo de frango ou creme de leite