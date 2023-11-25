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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda com o chef Juarez: risoto de badejo com prosseco, tomates cereja e manjericão

Receitinha maravilhosa para incrementar o seu final de semana

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 11:38

Publicado em 

25 nov 2023 às 11:38
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
A receita do chef Juarez Campos deste final de semana é um risoto de badejo com prosseco, tomates cereja e manjericão. Vamos ao preparo!
CBN E AS DICAS DO CHEF - RISOTO - 25-11-23
Ingredientes: (6 porções)
Molho de Badejo
600g de filé de Badejo
1 colherer de sopa de cebola picada
2 dentes de alho picados
2 colher de sopa de manteiga
1 de xícara de Prosecco
16 tomates cerejas cortadas em 4
1 xícara de molho de tomates
2 xícaras de caldo de Peixe ou de legumes
Manjericão fresco
1/3 xícara de azeite
1 colher de sobremesa de zest de limão siciliano
1 colheres de sopa de manteiga gelada
Sal e pimenta do reino branca
2 colheres de sopa de Grana Padano ralado
4 Porções de risoto pré-cozido feito com caldo de Peixe ou de legumes (320g de arroz cru)
Preparo:
Temperar o Peixe com sal e pimenta do reino.
Numa frigideira dourar rapidamente na manteiga, perfumar com Prosecco deixar o álcool evaporar e reservar.
Juntar o caldo de Peixe e deixar reduzir a metade.
Adicionar o molho de tomates, tomates cerejas e deixar cozinhar
Um pouco para os tomates começarem a desmanchar.
Junte o Peixe, manjericão e verifique o tempero.
Faça o risoto tradicional (320g de arroz) com caldo de Peixe e no final acrescente o molho de Peixe.
Junte a manteiga gelada, o Grana Padano e um fio de azeite extra virgem.
Misture bem e salpique com zest de limão siciliano.
OBS: Este molho combina muito bem com spaghetti ou nhoque.

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