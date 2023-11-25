Aprenda com o chef Juarez: risoto de badejo com prosseco, tomates cereja e manjericão

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

A receita do chef Juarez Campos deste final de semana é um risoto de badejo com prosseco, tomates cereja e manjericão. Vamos ao preparo!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - RISOTO - 25-11-23

Ingredientes: (6 porções)

Molho de Badejo

600g de filé de Badejo

1 colherer de sopa de cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colher de sopa de manteiga

1 de xícara de Prosecco

16 tomates cerejas cortadas em 4

1 xícara de molho de tomates

2 xícaras de caldo de Peixe ou de legumes

Manjericão fresco

1/3 xícara de azeite

1 colher de sobremesa de zest de limão siciliano

1 colheres de sopa de manteiga gelada

Sal e pimenta do reino branca

2 colheres de sopa de Grana Padano ralado

4 Porções de risoto pré-cozido feito com caldo de Peixe ou de legumes (320g de arroz cru)

Preparo:

Temperar o Peixe com sal e pimenta do reino.

Numa frigideira dourar rapidamente na manteiga, perfumar com Prosecco deixar o álcool evaporar e reservar.

Juntar o caldo de Peixe e deixar reduzir a metade.

Adicionar o molho de tomates, tomates cerejas e deixar cozinhar

Um pouco para os tomates começarem a desmanchar.

Junte o Peixe, manjericão e verifique o tempero.

Faça o risoto tradicional (320g de arroz) com caldo de Peixe e no final acrescente o molho de Peixe.

Junte a manteiga gelada, o Grana Padano e um fio de azeite extra virgem.

Misture bem e salpique com zest de limão siciliano.