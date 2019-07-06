Aprenda com o chef Juarez: risoto de abóbora, couve e linguiça

A estação mais fria do ano já começou e continuamos com nossa série de receitas de inverno! Neste sábado (06) você vai aprender a preparar um clássico do chef Juarez Campos: o risoto de abóbora com couve crispy, que nesta versão é acompanhado por ragu de linguiça. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Risoto de Abóbora, Couve e Linguiça - 8.08s - 06-07-19

A RECEITA DO RISOTO:

[Rende 4 porções]

Ingredientes:

320g de arroz arbóreo

40g de cebola picada

5g de alho picado

40ml de azeite

80g de manteiga

80g de queijo Grana Padano

125ml de vinho branco seco

1,5 litros de caldo de frango

1 maço de couve em tirinhas

200g de abóbora vermelha em cubos e cozida al dente

20g de requeijão

400g de ragu de linguiça

Preparo:

Liquidifique a abóbora cozida com o requeijão e um pouco de caldo de frango, formando um creme. Reserve.

Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite e na metade da manteiga. Junte o arroz e refogue.

Acrescente o vinho branco e deixe evaporar.

Junte o caldo aos poucos, até o arroz ficar al dente.

Acrescente o creme de abóbora com o requeijão e a metade da couve picada.

Desligue o fogo e junte o queijo Grana Padano e amanteiga gelada.

Verifique o tempero.

Em óleo quente, frite o restante da couve picada.

Sirva coberto o risoto com o ragu de linguiça e a couve frita crocante.

A RECEITA DO RAGU DE LINGUIÇA:

Ingredientes:

1 cebola média em cubinhos

1/2 cenoura descascada em cubinhos

1 talo grande de aipo em cubinhos

2 dentes de alho em cubinhos

400g de linguiça de porco sem pele e sem gordura

40ml de azeite

200ml de vinho branco seco

2 colheres de sopa de salsa e cebolinha picadas e misturadas

2 xícaras de molho de tomate

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Frite a linguiça e refogue.

Refogar a cebola, cenoura, aipo e alho.

Juntar a linguiça frita e perfumar com o vinho branco seco.

Adicionar o caldo, o molho de tomate e deixar cozinhar em fogo baixo até reduzir pela metade.

Verificar o tempero.