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CBN E AS DICAS DO CHEF

Aprenda com o chef Juarez: risoto de abóbora, couve e linguiça

Aproveita este friozinho e capriche no preparo!

Publicado em 06 de Julho de 2019 às 11:15

Publicado em 

06 jul 2019 às 11:15
A estação mais fria do ano já começou e continuamos com nossa série de receitas de inverno! Neste sábado (06) você vai aprender a preparar um clássico do chef Juarez Campos: o risoto de abóbora com couve crispy, que nesta versão é acompanhado por ragu de linguiça. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Risoto de Abóbora, Couve e Linguiça - 8.08s - 06-07-19
 
 
A RECEITA DO RISOTO:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
320g de arroz arbóreo
40g de cebola picada
5g de alho picado
40ml de azeite
80g de manteiga
80g de queijo Grana Padano
125ml de vinho branco seco
1,5 litros de caldo de frango
1 maço de couve em tirinhas
200g de abóbora vermelha em cubos e cozida al dente
20g de requeijão
400g de ragu de linguiça
Preparo:
Liquidifique a abóbora cozida com o requeijão e um pouco de caldo de frango, formando um creme. Reserve.
Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite e na metade da manteiga. Junte o arroz e refogue.
Acrescente o vinho branco e deixe evaporar.
Junte o caldo aos poucos, até o arroz ficar al dente.
Acrescente o creme de abóbora com o requeijão e a metade da couve picada.
Desligue o fogo e junte o queijo Grana Padano e amanteiga gelada.
Verifique o tempero.
Em óleo quente, frite o restante da couve picada.
Sirva coberto o risoto com o ragu de linguiça e a couve frita crocante.
A RECEITA DO RAGU DE LINGUIÇA:
Ingredientes:
1 cebola média em cubinhos
1/2 cenoura descascada em cubinhos
1 talo grande de aipo em cubinhos
2 dentes de alho em cubinhos
400g de linguiça de porco sem pele e sem gordura
40ml de azeite
200ml de vinho branco seco
2 colheres de sopa de salsa e cebolinha picadas e misturadas
2 xícaras de molho de tomate
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Frite a linguiça e refogue.
Refogar a cebola, cenoura, aipo e alho.
Juntar a linguiça frita e perfumar com o vinho branco seco.
Adicionar o caldo, o molho de tomate e deixar cozinhar em fogo baixo até reduzir pela metade.
Verificar o tempero.
Junte a salsa e a cebolinha
 

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