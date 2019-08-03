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CBN E AS DICAS DO CHEF

Aprenda a receita do genuíno macarrão à carbonara

O chef italiano Giulio Imperiolini é o convidado do Dicas do Chef deste sábado (03)

Publicado em 03 de Agosto de 2019 às 11:19

Publicado em 

03 ago 2019 às 11:19
Neste sábado (03), o CBN e as Dicas do Chef é em dose dupla! Juarez Campos recebe o chef italiano Giulio Imperiolini, que ensina o preparo de um prato típico da Itália. De tradição romana, confira agora a receita genuína da ‘pasta alla carbonara’, que pode ser feita com uma massa longa, o espaguete, ou uma curta, o rigatoni.
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Spaghetti Alla Carbonara
 
 
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
400 gramas de pasta de sêmola de grano duro (espaguete ou rigatoni)
4 ovos inteiros
280 gramas de guanciale ou bacon cortado em tiras
60 gramas de queijo pecorino (se o pecorino for muito forte, pode usar 20 gramas de queijo pecorino e 40 gramas de queijo grana padano)
50ml de vinho branco seco
Pimenta-do-reino preta
Sal
Preparo:
- Em uma panela grande, coloque 4 litros de água e 40 gramas de sal (a proporção é de 1 litro de água para 100 gramas de massa e 10 gramas de sal). OBS.: o sal é colocado antes da fervura, para dissolver bem. Assim, o macarrão, na hora de reidratar, dentro da água, chega ao nível certo de sabor. Se não dissolver bem o sal, a massa ficará salgada só na superfície. Feito isso, espere a água ferver.
- Em uma frigideira, coloque as tiras de bacon ao fogo médio. A carne do bacon deve ter uma parte de gordura e uma parte de carne magra, para dourar melhor e não ficar seca. Mexa constantemente para não queimar. Quando o bacon estiver bem crocante, bloqueie o cozimento adicionando o vinho branco. Desligue o fogo após o vinho ser absorvido e reserve.
- Em um recipiente fundo, coloque os quatro ovos inteiros, uma pitada de sal fino, pimenta-do-reino a gosto e o queijo pecorino. Bata com um garfo, formando uma emulsão e reserve.
- Quando a água, ferver coloque o macarrão e retire três minutos antes do tempo de cozimento informado na embalagem. Conserve um pouco da água do cozimento da massa em outro recipiente.
- Coloque a frigideira em fogo baixo. Quando o bacon esquentar, adicione o macarão e deixe cozinhar os últimos três minutos restantes, salteando. Se o macarrão ficar seco, usar a água do cozimento para reidratar.
- Desligue o fogo e deixa esfriar a massa, salteando por 20 segundos para que a temperatura chegue abaixo de 100°C. Posteriormente, adicione a emulsão de ovos batidos com o queijo pecorino, sal e pimenta-do-reino preta, salteando sempre o macarrão na frigideira para que os ovos cozinhem com o calor da massa, formando o famoso creme da carbonara. Misture e verifique os temperos. Sirva a seguir.
OBS.: os ovos começam a cozinhar a uma temperatura de 62°C.
 

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