Aprenda a preparar uma torta de calabresa e provolone!

Chegou o momento mais saboroso do CBN Vitória: no quadro CBN e as Dicas do Chef de hoje, o Chef Juarez Campos te ensina uma receita deliciosa de torta de calabresa e provolone. Vamos conferir!
RECEITA: Torta de Calabresa e Provolone
Ingredientes
- 1 pacote de biscoito de água e sal
- ½ xícara de chá de manteiga
- 1 e ½ xícara de chá de linguiça calabresa ralada
- 1 tomate sem pele cortado em cubos
- 1 e ½ xícara de queijo Provolone ralado
- 1 e ½ xícara de chá de requeijão cremoso
- 3 ovos
- Em um liquidificador, bata os biscoitos até obter uma farofa.
- Despeje em uma tigela e misture com a manteiga.
- Deixe esta massa descansar uns 15 minutos.
- Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível.
- Espalhe a calabresa, o tomate e metade do Provolone. Reserve.
- Em uma tigela misture o requeijão com os ovos e despeje sobre a torta.
- Em seguida, polvilhe o restante do Provolone e leve para assar em forno pré-aquecido a 200ºC por cerca de 40 minutos ou até que fique dourado.
- Sirva com uma saladinha.