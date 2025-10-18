CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a preparar uma torta de calabresa e provolone!

Acompanhe os detalhes da receita com o Chef Juarez

Publicado em 18 de Outubro de 2025 às 11:20

Chegou o momento mais saboroso do CBN Vitória: no quadro CBN e as Dicas do Chef de hoje, o Chef Juarez Campos te ensina uma receita deliciosa de torta de calabresa e provolone. Vamos conferir!
RECEITA: Torta de Calabresa e Provolone
Ingredientes
  • 1 pacote de biscoito de água e sal
  • ½ xícara de chá de manteiga
  • 1 e ½ xícara de chá de linguiça calabresa ralada
  • 1 tomate sem pele cortado em cubos
  • 1 e ½ xícara de queijo Provolone ralado
  • 1 e ½ xícara de chá de requeijão cremoso
  • 3 ovos
Preparo
  • Em um liquidificador, bata os biscoitos até obter uma farofa.
  • Despeje em uma tigela e misture com a manteiga.
  • Deixe esta massa descansar uns 15 minutos.
  • Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível.
  • Espalhe a calabresa, o tomate e metade do Provolone. Reserve.
  • Em uma tigela misture o requeijão com os ovos e despeje sobre a torta.
  • Em seguida, polvilhe o restante do Provolone e leve para assar em forno pré-aquecido a 200ºC por cerca de 40 minutos ou até que fique dourado.
  • Sirva com uma saladinha.

