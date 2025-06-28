Aprenda a preparar uma deliciosa geleia de bacon!

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita especial de geleia de bacon. A iguaria pode ser apreciada em sanduiches, carnes, queijos, torradas, canapés e até sobre arancini ou croquetes. Assim, ela pode ser usada em diversos pratos. Ouça a conversa completa!
RECEITA: Geleia de Bacon
Ingredientes
- 500g de bacon picado
- ½ xícara de chá de açúcar mascavo
- ½ maçã vermelha (Fuji)
- 1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto
- ½ pimenta dedo de moça sem sementes picada (opcional ou a gosto)
- 150ml de água
- ½ xícara de chá de açúcar
- 4 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de canela em pó
- Suco de ½ limão
- Com as maçãs cortadas em cubos, coloque em uma panela junto com açúcar, o suco de limão, canela e 3 xicaras de água.
- Leve ao fogo médio e cozinhe por 30 minutos até engrossar a calda.
- Em uma frigideira grande, cozinhe o bacon em fogo médio-alto, mexendo ocasionalmente, até que a gordura seja processada e o bacon esteja levemente dourado.
- Com uma escumadeira, transfira o bacon para as toalhas de papel para escorrer.
- Deixe 1 colher de sopa de gordura da frigideira.
- Adicione a cebola e cozinhe mexendo ocasionalmente, até ficar translúcida, cerca de 5 minutos.
- Acrescente o açúcar mascavo, o refogado de maçãs e misture.
- Adicione o vinagre e água, deixe ferver, mexendo e raspando pedaços dourados da frigideira com uma colher de pau, cerca de 2 minutos.
- Adicione o bacon frito, a pimenta dedo de moça e mexa para combinar.
- Reduza o fogo para ferver e cozinhe descoberto, mexendo ocasionalmente até o líquido ficar em xarope ( em torno de 1 a 1 hora e meia.)Transferir para um processador de alimentos, pulsar até ficar grosseiramente picado.
- Deixe esfriar e leve à geladeira em um recipiente hermético por 4 semanas.
- Sirva em sanduiches, canapés e sobre arancini ou croquetes.