Aprenda a preparar uma Caponata de Forno

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o chef Juarez Campos ensina a preparar uma Caponata de Forno. Pensada para ser servida antes de pratos principais, a receita com berinjela, pimentão, tomates e mais alguns ingredientes é de fácil preparo e cai super bem com pães e torradas. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - CAPONATA - 16-03-24
Caponata de Forno
Ingredientes:
2 berinjelas bem grandes
2 talos de aipo em meia lua
1 pimentão verde grande
1 pimentão vermelho grande
1 pimentão amarelo grande
1 cebola branca bem grande
1 cebola roxa grande
2 tomates grandes
200g de uva passas branca
1 colher de chá de alho picado
Pimenta calabresa , sal e orégano a gosto
200 mls de Azeite de oliva extra-virgem
2 colheres de sopa de vinagre tinto ( opcional )
Preparo:
Corte as berinjelas com casca e sementes em cubos de 1cm.
Retire as sementes e os miolos dos pimentões e dos tomates e corte-os também em cubos do tamanho das berinjelas ,
Corte as cebolas também em cubos do mesmo tamanho.
Coloque tudo em um recipiente grande.
Junte todos os temperos e o azeite.( reserve uns 50 mls para finalizar )
Misture tudo com as mãos dando uma leve apertadinha para o tempero incorporar bem.
Deixe pegar gosto por uns 15 minutos ,coloque em um refratário e leve ao forno médio por aproximadamente 40 minutos.
Na metade do tempo dê uma misturada
Retire do forno, misture duas colheres de sopa de vinagre tinto nele ainda quente e deixe esfriar . Acerte o tempero
Coloque em outro recipiente em que você vai guardar e junte o restante do azeite.
Leve para a geladeira e guarde uns 3 dias.
Acerte novamente o tempero antes de usar com torradas.