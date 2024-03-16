Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a preparar uma Caponata de Forno

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 16 de Março de 2024 às 11:18

Publicado em 

16 mar 2024 às 11:18
Receita de caponata
Receita de caponata Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o chef Juarez Campos ensina a preparar uma Caponata de Forno. Pensada para ser servida antes de pratos principais, a receita com berinjela, pimentão, tomates e mais alguns ingredientes é de fácil preparo e cai super bem com pães e torradas. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - CAPONATA - 16-03-24
Caponata de Forno
Ingredientes:
2 berinjelas bem grandes
2 talos de aipo em meia lua
1 pimentão verde grande
1 pimentão vermelho grande
1 pimentão amarelo grande
1 cebola branca bem grande
1 cebola roxa grande
2 tomates grandes
200g de uva passas branca
1 colher de chá de alho picado
Pimenta calabresa , sal e orégano a gosto
200 mls de Azeite de oliva extra-virgem
2 colheres de sopa de vinagre tinto ( opcional )
Preparo:
Corte as berinjelas com casca e sementes em cubos de 1cm.
Retire as sementes e os miolos dos pimentões e dos tomates e corte-os também em cubos do tamanho das berinjelas ,
Corte as cebolas também em cubos do mesmo tamanho.
Coloque tudo em um recipiente grande.
Junte todos os temperos e o azeite.( reserve uns 50 mls para finalizar )
Misture tudo com as mãos dando uma leve apertadinha para o tempero incorporar bem.
Deixe pegar gosto por uns 15 minutos ,coloque em um refratário e leve ao forno médio por aproximadamente 40 minutos.
Na metade do tempo dê uma misturada
Retire do forno, misture duas colheres de sopa de vinagre tinto nele ainda quente e deixe esfriar . Acerte o tempero
Coloque em outro recipiente em que você vai guardar e junte o restante do azeite.
Leve para a geladeira e guarde uns 3 dias.
Acerte novamente o tempero antes de usar com torradas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados