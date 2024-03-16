Aprenda a preparar uma Caponata de Forno

Receita de caponata Crédito: Shutterstock

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o chef Juarez Campos ensina a preparar uma Caponata de Forno. Pensada para ser servida antes de pratos principais, a receita com berinjela, pimentão, tomates e mais alguns ingredientes é de fácil preparo e cai super bem com pães e torradas. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - CAPONATA - 16-03-24

Caponata de Forno

Ingredientes:

2 berinjelas bem grandes

2 talos de aipo em meia lua

1 pimentão verde grande

1 pimentão vermelho grande

1 pimentão amarelo grande

1 cebola branca bem grande

1 cebola roxa grande

2 tomates grandes

200g de uva passas branca

1 colher de chá de alho picado

Pimenta calabresa , sal e orégano a gosto

200 mls de Azeite de oliva extra-virgem

2 colheres de sopa de vinagre tinto ( opcional )

Preparo:

Corte as berinjelas com casca e sementes em cubos de 1cm.

Retire as sementes e os miolos dos pimentões e dos tomates e corte-os também em cubos do tamanho das berinjelas ,

Corte as cebolas também em cubos do mesmo tamanho.

Coloque tudo em um recipiente grande.

Junte todos os temperos e o azeite.( reserve uns 50 mls para finalizar )

Misture tudo com as mãos dando uma leve apertadinha para o tempero incorporar bem.

Deixe pegar gosto por uns 15 minutos ,coloque em um refratário e leve ao forno médio por aproximadamente 40 minutos.

Na metade do tempo dê uma misturada

Retire do forno, misture duas colheres de sopa de vinagre tinto nele ainda quente e deixe esfriar . Acerte o tempero

Coloque em outro recipiente em que você vai guardar e junte o restante do azeite.

Leve para a geladeira e guarde uns 3 dias.