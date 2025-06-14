Aprenda a preparar um bolinho de carne clássico, com fraldinha e bacon

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita fácil e prática de um bolinho de carne clássico. Ouça a conversa completa!
Ingredientes:
500g de fraldinha em cubos sem a gordura
100g de bacon magro em cubos
½ unidade de linguiça calabresa defumada em cubos
20 unidades de azeitonas verdes sem caroço
100g de requeijão em bisnaga ou o suficiente
2 dentes de alho picados
1 cebola media picada
1 colher de sopa de azeite
Salsa e cebolinha verde a gosto
Muçarela em cubos
Orégano
Sal e pimenta do reino a gosto
Tabasco
Trigo, ovos e farinha Panko para empanar
Preparo:
Moer (2 vezes) ou processar o bacon, fraldinha, linguiça, cebola, alho, azeitonas , salsa, cebolinha.
Tempere com sal, pimenta do reino, azeite e Tabasco.
Junte o requeijão e misture para dar liga.
Faça bolinhos de 20 a 25g e recheie com os cubos de muçarela passados no orégano.
Passe no trigo, ovos batidos e Panko.
Freezer 30 minutos e frite em imersão.