Aprenda a preparar polvo à siciliana!

Alcaparras, cebola roxa, pimenta dedo de moça, azeitonas pretas... todos esses ingredientes harmonizam bem com um fruto do mar específico! Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparar um polvo à siciliana. Aproveite!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - POLVO - 12.24s - 01-11-25.mp3
RECEITA: Polvo À Siciliana
Ingredientes
- Limpe bem retirando toda a tinta da cabeça e o olho preto situado no centro do polvo.- Cozinhar o polvo (30 minutos na pressão ou 1h30 em panela comum tampada) até amaciar com água, 1 cebola inteira e 1 folha de louro.
- Cortar os tentáculos em rodelas e a cabeça picada em pedaços menores.
Molho
- Misturar todos os ingredientes exceto o azeite e temperar com sal e pimenta do reino.- Juntar o azeite e o polvo, deixar no mínimo 4 horas na geladeira.- Sirva com torradas.
Ingredientes
- 1 polvo pequeno
- 4 tomates (não muito maduros) sem sementes, picadinhos
- 1 cebola roxa média picadinha
- 2 dentes de alho picadinhos
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- ½ pimentão verde picadinho (opcional) pode misturar verde, vermelho e amarelo
- 1 xícara de azeite
- 1/3 xícara de vinagre de vinho branco (ou a gosto)
- Sal e pimenta do reino a gosto
- 1 pimenta dedo de moça sem sementes picadinha (opcional)
- 1 colher de sopa de azeitonas pretas sem caroço picada (ou a gosto)
- 1 colher de sopa de alcaparras pequenas (ou a gosto)
- Limpe bem retirando toda a tinta da cabeça e o olho preto situado no centro do polvo.- Cozinhar o polvo (30 minutos na pressão ou 1h30 em panela comum tampada) até amaciar com água, 1 cebola inteira e 1 folha de louro.
- Cortar os tentáculos em rodelas e a cabeça picada em pedaços menores.
Molho
- Misturar todos os ingredientes exceto o azeite e temperar com sal e pimenta do reino.- Juntar o azeite e o polvo, deixar no mínimo 4 horas na geladeira.- Sirva com torradas.