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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a preparar polvo à siciliana!

Acompanhe os detalhes com o Chef Juarez

Publicado em 01 de Novembro de 2025 às 11:17

Publicado em 

01 nov 2025 às 11:17
Tentáculos de Polvo
Tentáculos de Polvo Crédito: Pixabay
Alcaparras, cebola roxa, pimenta dedo de moça, azeitonas pretas... todos esses ingredientes harmonizam bem com um fruto do mar específico! Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparar um polvo à siciliana. Aproveite!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - POLVO - 12.24s - 01-11-25.mp3
RECEITA: Polvo À Siciliana
Ingredientes
  • 1 polvo pequeno
  • 4 tomates (não muito maduros) sem sementes, picadinhos
  • 1 cebola roxa média picadinha
  • 2 dentes de alho picadinhos
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • ½ pimentão verde picadinho (opcional) pode misturar verde, vermelho e amarelo
  • 1 xícara de azeite
  • 1/3 xícara de vinagre de vinho branco (ou a gosto)
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • 1 pimenta dedo de moça sem sementes picadinha (opcional)
  • 1 colher de sopa de azeitonas pretas sem caroço picada (ou a gosto)
  • 1 colher de sopa de alcaparras pequenas (ou a gosto)
Preparo e Cozimento do Polvo
- Limpe bem retirando toda a tinta da cabeça e o olho preto situado no centro do polvo.- Cozinhar o polvo (30 minutos na pressão ou 1h30 em panela comum tampada) até amaciar com água, 1 cebola inteira e 1 folha de louro.
- Cortar os tentáculos em rodelas e a cabeça picada em pedaços menores.
Molho
- Misturar todos os ingredientes exceto o azeite e temperar com sal e pimenta do reino.- Juntar o azeite e o polvo, deixar no mínimo 4 horas na geladeira.- Sirva com torradas.

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