Aprenda a preparar polvo à siciliana!

1 polvo pequeno

4 tomates (não muito maduros) sem sementes, picadinhos

1 cebola roxa média picadinha

2 dentes de alho picadinhos

2 colheres de sopa de salsinha picada

½ pimentão verde picadinho (opcional) pode misturar verde, vermelho e amarelo

1 xícara de azeite

1/3 xícara de vinagre de vinho branco (ou a gosto)

Sal e pimenta do reino a gosto

1 pimenta dedo de moça sem sementes picadinha (opcional)

1 colher de sopa de azeitonas pretas sem caroço picada (ou a gosto)

1 colher de sopa de alcaparras pequenas (ou a gosto)

- Limpe bem retirando toda a tinta da cabeça e o olho preto situado no centro do polvo.- Cozinhar o polvo (30 minutos na pressão ou 1h30 em panela comum tampada) até amaciar com água, 1 cebola inteira e 1 folha de louro.

- Cortar os tentáculos em rodelas e a cabeça picada em pedaços menores.

- Misturar todos os ingredientes exceto o azeite e temperar com sal e pimenta do reino.- Juntar o azeite e o polvo, deixar no mínimo 4 horas na geladeira.- Sirva com torradas.