CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a preparar o arroz da dona Heny Zorzanelli Costa

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 26 de Julho de 2025 às 09:57

Arroz de forno Crédito: Água Doce/Divulgação
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz uma receita especial da dona Heny Zorzanelli Costa, mãe da fotógrafa Mônica Zorzanelli. Na casa da família, o arroz com ovos, parmesão e espinafre é um dos carros-chefes. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - ARROZ - 26-07-25
RECEITA: Arroz da D. Heny Zorzanelli Costa (Mãe da fotógrafa capixaba Môniza Zorzanelli)
Ingredientes:
  • 2 xícaras de arroz branco
  • 2 ovos (separados gemas e claras)
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 1 xícara de leite
  • 2 colheres de sopa de Parmesão ralado
  • 1 maço grande de espinafre (só as folhas)
Preparo:
  • Aferventar as folhas de espinafre e colocar na água com gelo. Reservar a água da fervura.
  • Escorrer e espremer bem. Reservar.
  • Fazer o arroz com água de fervura do espinafre.
  • À parte liquidificar o espinafre, o leite, o Parmesão e as gemas.
  • Juntar ao arroz com manteiga e misturar bem.
  • Juntar as claras em neve e misturar suavemente.
  • Levar ao forno até dourar.
  • Servir com molho de tomate e Parmesão ralado.

