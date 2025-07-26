Aprenda a preparar o arroz da dona Heny Zorzanelli Costa

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz uma receita especial da dona Heny Zorzanelli Costa, mãe da fotógrafa Mônica Zorzanelli. Na casa da família, o arroz com ovos, parmesão e espinafre é um dos carros-chefes. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - ARROZ - 26-07-25
RECEITA: Arroz da D. Heny Zorzanelli Costa (Mãe da fotógrafa capixaba Môniza Zorzanelli)
Ingredientes:
- 2 xícaras de arroz branco
- 2 ovos (separados gemas e claras)
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de leite
- 2 colheres de sopa de Parmesão ralado
- 1 maço grande de espinafre (só as folhas)
- Aferventar as folhas de espinafre e colocar na água com gelo. Reservar a água da fervura.
- Escorrer e espremer bem. Reservar.
- Fazer o arroz com água de fervura do espinafre.
- À parte liquidificar o espinafre, o leite, o Parmesão e as gemas.
- Juntar ao arroz com manteiga e misturar bem.
- Juntar as claras em neve e misturar suavemente.
- Levar ao forno até dourar.
- Servir com molho de tomate e Parmesão ralado.