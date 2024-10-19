Aprenda a preparar coxinhas de bacalhau!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", a receita tem preparo brasileiro e gostinho português! O Chef Juarez Campos confirma que, com a mistura perfeita de azeite, cheiro verde e requeijão, esta coxinha de bacalhau promete encantar toda a família. Ouça a conversa completa
CBN E AS DICAS DO CHEF - COXINHA DE BACALHAU - 12.10s - 19-10-24.mp3
A RECEITA: Coxinha de Bacalhau
Ingredientes:
Ingredientes:
- 250g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado fino
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola pequena picadinha
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de molho de tomates
- 2 colheres de sopa de cheiro verde
- ½ xícara de batata palha quebrada
- ½ xícara de azeitonas pretas picadas
- Requeijão em bisnaga ou o suficiente
- Trigo, ovo e Panko
- Refogar cebola e alho no azeite.
- Juntar o bacalhau e refogar.
- Retirar do fogo e juntar cheiro verde e azeitonas.
- Deixar esfriar e juntar as batatas palha.
- Juntar o requeijão até dar consistência que possa manipular.
- Dê forma de coxinha.
- Passar no trigo, ovo batido e Panko.
- Colocar no freezer por 10 minutos e fritar em imersão.