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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a preparar coxinhas de bacalhau!

É a mistura perfeita de bacalhau. azeite, cheiro verde e requeijão que vai conquistar toda a família

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 11:47

Publicado em 

19 out 2024 às 11:47
Coxinhas de Bacalhau
Coxinhas de Bacalhau Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", a receita tem preparo brasileiro e gostinho português! O Chef Juarez Campos confirma que, com a mistura perfeita de azeite, cheiro verde e requeijão, esta coxinha de bacalhau promete encantar toda a família. Ouça a conversa completa
CBN E AS DICAS DO CHEF - COXINHA DE BACALHAU - 12.10s - 19-10-24.mp3
A RECEITA: Coxinha de Bacalhau
Ingredientes:
  • 250g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado fino
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola pequena picadinha
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de molho de tomates
  • 2 colheres de sopa de cheiro verde
  • ½ xícara de batata palha quebrada
  • ½ xícara de azeitonas pretas picadas
  • Requeijão em bisnaga ou o suficiente
  • Trigo, ovo e Panko
Preparo:
  • Refogar cebola e alho no azeite.
  • Juntar o bacalhau e refogar.
  • Retirar do fogo e juntar cheiro verde e azeitonas.
  • Deixar esfriar e juntar as batatas palha.
  • Juntar o requeijão até dar consistência que possa manipular.
  • Dê forma de coxinha.
  • Passar no trigo, ovo batido e Panko.
  • Colocar no freezer por 10 minutos e fritar em imersão.

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