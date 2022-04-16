Aprenda a preparar carré de porco com crosta de ervas

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos nos conta que na Itália, na Páscoa, se come muito cordeiro, o que não é muito comum no Brasil. Mas uma carne de porco e um pernil podem ser bem-vindos à nossa mesa nesta época do ano. A receita desta edição é um carré de porco com crosta de ervas. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.17s - 16-04-22
Ingredientes: (6 porções)
1 carré (ou lombo) de porco com dois quilos
300 ml vinho branco
100 ml vinagre de vinho branco
1 cebola média ralada
6 dentes de alho em pasta
1 folha de louro
1 ramo de alecrim e tomilho
2 colheres de sopa de mostarda
2 maços de salsa picada
4 dentes de alho picado
8 fatias de pão de forma sem casca processado
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Pedir ao açougueiro para retirar o osso da espinha, mas manter as costelinhas
Retirar a carne entre as pontas das costelinhas para destacar o osso
Temperar o carré com uma pasta feita de vinho, vinagre, cebola, alho, alecrim, tomilho, sal e pimenta do reino
Deixar marinar por três horas
Asse coberto com papel alumínio a 200ºC por 30 minutos até cozinhar
Retirar o papel e assar por mais 15minutos
Retirar do forno, untar com mostarda, a mistura de salsa, alho e farinha de pão
Asse por 15 minutos ou até dourar
Sirva com batatas bolinha aferventadas, temperadas com azeite, sal grosso e alecrim e assadas ao forno até dourar.