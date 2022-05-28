CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a preparar: barriguinha suína assada sobre legumes e ervas frescas

O prato é prático e ótimo para um almoço de domingo, como explica o chef Juarez Campos

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 11:19

Barriguinha suína Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é ideal para os amantes de carne de porco! O chef Juarez Campos ensina como preparar uma deliciosa 'barriguinha suína assada sobre legumes e ervas frescas'. O prato é prático e ótimo para um almoço de domingo. Acompanhe o passo a passo!
A receita:
Ingredientes:
1 barriguinha suína temperada
1 colher de sobremesa de folhas de alecrim fresco
1 colher de sobremesa de folhas de tomilho fresco
4 cebolas roxas cortadas em cubos médios
10 dentes de alho descascados e 4 com casca
1 cenoura média descascada e cortada em cubos de cerca de 3 cm
1 abobrinha com casca cortada em cubos de cerca de 3 cm (sem o miolo)
1 batata grande descascada e cortada em cubos de cerca de 3 cm
300g de abóbora descascada e cortada em pedaços de 3 cm
1 xícara de azeite de oliva
Sal grosso e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Numa assadeira funda, distribua os legumes, a cebola, o alho com casca, regue com a metade do azeite misturado com as ervas e tempere salpicando sal grosso e pimenta do reino.
Coloque a barriguinha suína sobre os legumes com a pele para cima e regue com o restante do azeite.
Asse em forno pré-aquecido a 200°C por 45 minutos a 1 hora. Periodicamente, misture os legumes para assarem por igual.
Retire a assadeira do forno, deixe descansar cerca de cinco minutos e sirva em seguida.

