Aprenda a preparar a feijoada completa do chef Juarez Campos

Feijoada do chef Juarez Campos Crédito: Juarez Campos

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o destaque é o prato conhecido no mundo e reconhecido por seu DNA brasileiro. Juarez Campos ensina o passo a passo da preparação de uma feijoada, com direito a paio, carne seca, toucinho no caldeirão, como cantou Chico Buarque na música "Feijoada Completa". O chef ainda dá suas dicas especiais para a receita ficar ainda mais especial. Acompanhe!

A RECEITA:

[Para 15 pessoas]

Ingredientes:

1kg de feijão preto

1kg de carne seca (magra)

2 pacotes de linguiça fina

1/2kg de lombo salgado

1/2kg de costela salgada

1/2kg de costela defumada

2 paios

1/2kg de linguiça grossa (opcional)

250g de bacon em pedaços

1 ou 2 pés de porco salgado

1 língua defumada (opcional)

2 orelhas (opcional)

3 cebolas grandes bem picadas

4 dentes de alho

Louro

Sal, pimenta e banha de porco

Preparo:

No dia anterior:

Coloque o feijão de molho e lave bem as carnes salgadas, deixando-as de molho em outra vasilha (o lombo e a carne seca já cortada em pedaços médios).

Troque a água das carnes duas vezes.

- No dia seguinte:

Leve o feijão para cozinhar num caldeirão bem grande.

Leve também as carnes para outra panela com água e dê uma boa fervura. Conserve cerca de uma concha da água onde as carnes foram fervidas e escorra o resto.

Coloque essas carnes no feijão da seguinte maneira: primeiro as carnes mais duras, a seguir as mais macias com o paio, bacon e a língua. Quando estiverem mais cozidas, junte as linguiças em pedaços (dê um banho nas linguiças antes com água fervente).

Deixe no fogo brando e junte a concha da água onde foram fervidas as carnes.

Doure, em banha, o alho socado, a cebola e o louro.

Deixe refogar, junte 3 conchas de feijão cozido, amasse bem e despeje no caldeirão outra vez.

Mexa bem e experimente o sal.

Observações:

A feijoada deve começar a cozinhar bem cedo, para ficar pronta uma hora antes de servir. Desliga-se o fogo e o caldo vai engrossando.

Antes de desligar o fogo, junte o caldo de uma ou duas laranjas, misture bem. Verá que a feijoada ficará mais leve.

Para servir:

Coloque o feijão em uma vasilha funda e as carnes numa travessa rasa.

Acompanhe com arroz branco, couve picada e refogada, fatias de laranja e abóbora cozida.

Sirva à parte o molho para feijoada que é preparado do seguinte modo: amasse muito bem 2 dentes de alho e 3 pimentas malaguetas. Misture 4 cebolas batidinhas, 1 colher de cebolinha verde e sal. Junte 1/2 xícara de vinagre, caldo de 2 ou 3 limões e 1 xícara de azeite. Coloque um pouco de caldo de feijão, misture bem e veja o sal.