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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a preparar a 'abóbora com quiabo, carne seca e polenta mole' do chef Juarez

Ouça o passo a passo da preparação!

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 12:20

Publicado em 

17 jul 2021 às 12:20
Juarez Campos ensina o preparo de uma abóbora com quiabo, carne seca e polenta mole
Juarez Campos ensina o preparo de uma abóbora com quiabo, carne seca e polenta mole Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz uma receita de inspiração mineira! O chef ensina o passo a passo da preparação de uma abóbora com quiabo e carne seca acompanhada de polenta mole. Ouça!
CBN e as Dicas do Chef - 17/07/2021

A receita

  • Ingredientes:
  • 500g de carne seca
  • 500g de quiabo
  • 1 cebola média
  • 2 dentes de alho
  • 2kg de abóbora
  • Salsa e cebolinha a gosto
  • Azeite de oliva
  • Colorau a gosto
  • Polenta mole
  • Preparo:
  • Corte a carne seca em cubos pequenos e dessalgue. Afervente e reserve a água.
  • Com uma faca, abra os quiabos no sentido longitudinal, retire as sementes e corte-os em cubos.
  • Pique a cebola, o alho e o cheiro verde separadamente. Reserve.
  • Corte a abóbora em cubos de tamanho aproximado aos cubos da carne seca.
  • Refogue o quiabo em um pouco de azeite para retirar a baba. Reserve.
  • Refogue a carne seca em um pouco de azeite até que esteja macia e reserve. Vá pingando água da cocção.
  • Em uma panela, refogue com um pouco de azeite a cebola, o alho, o colorau e a abóbora.
  • Quando a abóbora começar a ficar macia, junte a carne seca e o quiabo.
  • Finalize com o cheiro verde. Sirva acompanhado de polenta mole!

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