Aprenda a preparar a 'abóbora com quiabo, carne seca e polenta mole' do chef Juarez

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz uma receita de inspiração mineira! O chef ensina o passo a passo da preparação de uma abóbora com quiabo e carne seca acompanhada de polenta mole. Ouça!
CBN e as Dicas do Chef - 17/07/2021
A receita
- Ingredientes:
- 500g de carne seca
- 500g de quiabo
- 1 cebola média
- 2 dentes de alho
- 2kg de abóbora
- Salsa e cebolinha a gosto
- Azeite de oliva
- Colorau a gosto
- Polenta mole
- Preparo:
- Corte a carne seca em cubos pequenos e dessalgue. Afervente e reserve a água.
- Com uma faca, abra os quiabos no sentido longitudinal, retire as sementes e corte-os em cubos.
- Pique a cebola, o alho e o cheiro verde separadamente. Reserve.
- Corte a abóbora em cubos de tamanho aproximado aos cubos da carne seca.
- Refogue o quiabo em um pouco de azeite para retirar a baba. Reserve.
- Refogue a carne seca em um pouco de azeite até que esteja macia e reserve. Vá pingando água da cocção.
- Em uma panela, refogue com um pouco de azeite a cebola, o alho, o colorau e a abóbora.
- Quando a abóbora começar a ficar macia, junte a carne seca e o quiabo.
- Finalize com o cheiro verde. Sirva acompanhado de polenta mole!