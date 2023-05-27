Aprenda a fazer uma torta de ricota e frutas cristalizadas!

Um prato simples, cheio de histórias e que remete a memórias afetivas! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o prato em destaque com o comentarista Juarez Campos é uma sobremesa especial: é uma torta de ricota e frutas cristalizadas. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA - 9.38s - 27-05-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
500g de ricota.
1 lata de leite condensado.
A mesma medida de leite.
4 gemas, 4 claras em neve
3 colheres (sopa) de maisena.
Açúcar a gosto / Gotas de baunilha.
Casca de limão ralado.
1 xícara de uvas passa de molho em conhaque.
½ xícara de frutas cristalizadas mista em cubinhos.
Preparo:
No liquidificador bater a ricota, o leite condensado, o leite, a maisena, as gemas, baunilha e casca de limão. Junte as claras em neve. Junte as passas escorridas, frutas cristalizadas e misture delicadamente. Coloque em forma desmontável (20cm) e asse em forno 30 minutos a 45 minutos
Enfeite com chantilly e cerejas ao marrasquino
Sirva com calda de chocolate ou de frutas vermelhas.