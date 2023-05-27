Aprenda a fazer uma torta de ricota e frutas cristalizadas!

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Um prato simples, cheio de histórias e que remete a memórias afetivas! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o prato em destaque com o comentarista Juarez Campos é uma sobremesa especial: é uma torta de ricota e frutas cristalizadas. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA - 9.38s - 27-05-23.mp3

A RECEITA:

Ingredientes:

500g de ricota.

1 lata de leite condensado.

A mesma medida de leite.

4 gemas, 4 claras em neve

3 colheres (sopa) de maisena.

Açúcar a gosto / Gotas de baunilha.

Casca de limão ralado.

1 xícara de uvas passa de molho em conhaque.

½ xícara de frutas cristalizadas mista em cubinhos.

Preparo:

No liquidificador bater a ricota, o leite condensado, o leite, a maisena, as gemas, baunilha e casca de limão. Junte as claras em neve. Junte as passas escorridas, frutas cristalizadas e misture delicadamente. Coloque em forma desmontável (20cm) e asse em forno 30 minutos a 45 minutos

Enfeite com chantilly e cerejas ao marrasquino