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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a fazer uma torta de carne seca com requeijão!

Acompanhe os detalhes com o Chef Juarez

Publicado em 24 de Janeiro de 2026 às 11:05

Publicado em 

24 jan 2026 às 11:05
Torta de carne moída
Torta de carne Crédito: Ajinomoto/Divulgação
Uma torta nordestina em uma receita simples, prática e no clima das férias! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Chef Juarez Campos ensina a preparar a receita de uma torta de carne seca com requeijão. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - TORTA DE CARNE SECA - 24-01-26
  • RECEITA: Torta de Carne Seca com Requeijão
  • Ingredientes da Massa:
    - 4 ovos
    - 1 e ½ xícara de chá de azeite
    - 1 colher de chá de sal
    - ½ xícara de chá de queijo ralado
    - 1 e ½ xícara de chá de farinha de trigo
    - 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Ingredientes do Recheio
    - 1/2 kg de carne seca (sem sal) cozida e desfiada
    - 2 tomates picados sem sementes
    - 2 dentes de alho
    - 1 cebola pequena ralada
    - 1 colher de sopa de molho de tomate
    - 3 colheres de sopa de azeite
    - 2 xícaras de queijo coalho picado
    - Sal a gosto
  • Ingredientes da Cobertura
    - 1 pote de requeijão
    - Farinha de rosca para polvilhar
  • Preparo da Massa
    - Bata tudo no liquidificador.
  • Preparo do Recheio
    - Faça um refogado com todos os ingredientes, menos o queijo coalho.
  • Montagem
    - Unte um refratário com manteiga e farinha de rosca.
    - Coloque metade da massa no fundo e recheio por cima. Espalhe o queijo coalho picadinho sobre o recheio e coloque o restante da massa
    .- Por cima, coloque o requeijão e polvilhe farinha de rosca.
    - Asse em forno médio por mais ou menos 30 minutos.

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