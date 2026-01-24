Aprenda a fazer uma torta de carne seca com requeijão!

Uma torta nordestina em uma receita simples, prática e no clima das férias! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Chef Juarez Campos ensina a preparar a receita de uma torta de carne seca com requeijão. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - TORTA DE CARNE SECA - 24-01-26
- RECEITA: Torta de Carne Seca com Requeijão
- Ingredientes da Massa:
- 4 ovos
- 1 e ½ xícara de chá de azeite
- 1 colher de chá de sal
- ½ xícara de chá de queijo ralado
- 1 e ½ xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Ingredientes do Recheio
- 1/2 kg de carne seca (sem sal) cozida e desfiada
- 2 tomates picados sem sementes
- 2 dentes de alho
- 1 cebola pequena ralada
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 xícaras de queijo coalho picado
- Sal a gosto
- Ingredientes da Cobertura
- 1 pote de requeijão
- Farinha de rosca para polvilhar
- Preparo da Massa
- Bata tudo no liquidificador.
- Preparo do Recheio
- Faça um refogado com todos os ingredientes, menos o queijo coalho.
- Montagem
- Unte um refratário com manteiga e farinha de rosca.
- Coloque metade da massa no fundo e recheio por cima. Espalhe o queijo coalho picadinho sobre o recheio e coloque o restante da massa
.- Por cima, coloque o requeijão e polvilhe farinha de rosca.
- Asse em forno médio por mais ou menos 30 minutos.