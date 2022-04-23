Aprenda a fazer uma deliciosa salada de frutas quente

Neste CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina um preparação descoberta por ele em uma visita ao médico. Em uma revista na recepção, viu a receita, se interessou, registrou, e agora vai indicar o passo a passo nesta edição do quadro. Aprenda a fazer uma 'salada de frutas quente'! Acompanhe!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 23-04-22
Ingredientes:
- 1 embalagem de biscoito maisena
- 3 xícaras de chá de frutas picadas (uva, banana, pêssego, manga ou as frutas que preferir)
- 4 colheres de sopa de licor
- 2 colheres de sopa de açúcar cristal ou refinado
- 1 litro de sorvete de creme
- 4 claras
- 8 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro ou refinado
- Raspas e suco de 2 laranjas
Preparo:
- Regue
as frutas com o suco de laranja e o licor.
- Polvilhe o açúcar, acrescente as raspas de laranja e deixe na geladeira por cerca de 1 hora.
- Forre o fundo de um refratário retangular grande (33X23cm) com biscoitos.
- Distribua as frutas e regue tudo com o suco que se formou no fundo.
- Espalhe o sorvete em colheradas e mantenha a travessa no freezer até o momento de finalizá-la.
- Na hora de servir, pré-aqueça o forno.
- Bata as claras em neve, junte o açúcar e continue a bater até formar um merengue firme.
- Espalhe sobre o sorvete e com as costas de uma colher faça picos.
- Polvilhe ligeiramente a superfície com açúcar de confeiteiro.
- Leve ao forno quente, por cerca de 10 minutos para dourar.