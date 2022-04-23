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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a fazer uma deliciosa salada de frutas quente

Ficou curioso? Acompanhe o passo a passo nesta edição do CBN e as Dicas do Chef

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 11:22

Publicado em 

23 abr 2022 às 11:22
Frutas
Salada de Frutas Crédito: Pizabay
Neste CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina um preparação descoberta por ele em uma visita ao médico. Em uma revista na recepção, viu a receita, se interessou, registrou, e agora vai indicar o passo a passo nesta edição do quadro. Aprenda a fazer uma 'salada de frutas quente'! Acompanhe!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 23-04-22
Ingredientes:
  • 1 embalagem de biscoito maisena
  • 3 xícaras de chá de frutas picadas (uva, banana, pêssego, manga ou as frutas que preferir)
  • 4 colheres de sopa de licor
  • 2 colheres de sopa de açúcar cristal ou refinado
  • 1 litro de sorvete de creme
  • 4 claras
  • 8 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro ou refinado
  • Raspas e suco de 2 laranjas
Preparo:
  • Regue as frutas com o suco de laranja e o licor.
  • Polvilhe o açúcar, acrescente as raspas de laranja e deixe na geladeira por cerca de 1 hora.
  • Forre o fundo de um refratário retangular grande (33X23cm) com biscoitos.
  • Distribua as frutas e regue tudo com o suco que se formou no fundo.
  • Espalhe o sorvete em colheradas e mantenha a travessa no freezer até o momento de finalizá-la.
  • Na hora de servir, pré-aqueça o forno.
  • Bata as claras em neve, junte o açúcar e continue a bater até formar um merengue firme.
  • Espalhe sobre o sorvete e com as costas de uma colher faça picos.
  • Polvilhe ligeiramente a superfície com açúcar de confeiteiro.
  • Leve ao forno quente, por cerca de 10 minutos para dourar.

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