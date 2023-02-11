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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a fazer uma deliciosa carne de panela com molho rústico

Receita para facilitar sua vida nos dias do Carnaval

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 11:32

Publicado em 

11 fev 2023 às 11:32
Carne de panela
Carne de panela Crédito: Pixabay
Que a carne de panela é um prato super tradicional das famílias brasileiras a gente já sabe. Mas que tal incrementar para essa receita um molho rústico para deixar o seu almoço ou jantar ainda mais gostoso? Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o passo a passo. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.20s - 11-02-23
A RECEITA (6 porções)
Ingredientes da Marinada
  • 1kg de coxão duro numa peça só
  • 6 dentes de alho descascados
  • 1 ramo de alecrim
  • 7 ramos de tomilho
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo da Marinada
  • No dia anterior, prepare a marinada: num pilão ou no processador de alimentos triture o alho, as ervas frescas, o sal e a pimenta do reino. Junte com o vinho e misture bem.
  • Num recipiente, coloque a carne e faça furos profundos com um garfão de churrasco para que os temperos penetrem bem, e então, esfregue toda a marinada. Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por no mínimo 12 horas.
Ingredientes da Molho
  • 1 cebola picada
  • 1 cenoura picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 talo de salsão sem folhas picado
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 1 talo de alho porró sem folhas picado
  • 4 tomates maduros sem sementes picados
  • 1 lata de tomate pelado italiano (400g)
  • 1/3 xícara de chá de azeite
  • 3 xícaras de chá de caldo de carne
  • Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto
  • Salsa e cebolinha verde picadas
Preparo da Molho
  • Escorra a carne da marinada e enxugue. Reserve a marinada.
  • Doure a carne n o azeite numa panela de pressão e reserve.
  • Refogue a cebola, cenoura, salsão, alho porró, alho e pimentão no azeite na mesma panela de pressão.
  • Junte os tomates e refogue um pouco mais.
  • Adicione os tomates pelados, salsa, cebolinha e a marinada.
  • Volte a carne, junte o caldo de carne.
  • Cozinhe na pressão de 30 a 45 minutos ou até a carne amaciar.
  • Se precisar coloque mais caldo.
  • Retire a carne e reserve aquecida.
  • Acerte a textura e o tempero do molho.
  • Sirva a carne fatiada com o molho.

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