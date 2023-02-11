Aprenda a fazer uma deliciosa carne de panela com molho rústico

Que a carne de panela é um prato super tradicional das famílias brasileiras a gente já sabe. Mas que tal incrementar para essa receita um molho rústico para deixar o seu almoço ou jantar ainda mais gostoso? Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o passo a passo. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.20s - 11-02-23
A RECEITA (6 porções)
Ingredientes da Marinada
- 1kg de coxão duro numa peça só
- 6 dentes de alho descascados
- 1 ramo de alecrim
- 7 ramos de tomilho
- 1 colher de chá de orégano
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo da Marinada
- No dia anterior, prepare a marinada: num pilão ou no processador de alimentos triture o alho, as ervas frescas, o sal e a pimenta do reino. Junte com o vinho e misture bem.
- Num recipiente, coloque a carne e faça furos profundos com um garfão de churrasco para que os temperos penetrem bem, e então, esfregue toda a marinada. Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por no mínimo 12 horas.
Ingredientes da Molho
- 1 cebola picada
- 1 cenoura picada
- 4 dentes de alho picados
- 1 talo de salsão sem folhas picado
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 talo de alho porró sem folhas picado
- 4 tomates maduros sem sementes picados
- 1 lata de tomate pelado italiano (400g)
- 1/3 xícara de chá de azeite
- 3 xícaras de chá de caldo de carne
- Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto
- Salsa e cebolinha verde picadas
Preparo da Molho
- Escorra a carne da marinada e enxugue. Reserve a marinada.
- Doure a carne n o azeite numa panela de pressão e reserve.
- Refogue a cebola, cenoura, salsão, alho porró, alho e pimentão no azeite na mesma panela de pressão.
- Junte os tomates e refogue um pouco mais.
- Adicione os tomates pelados, salsa, cebolinha e a marinada.
- Volte a carne, junte o caldo de carne.
- Cozinhe na pressão de 30 a 45 minutos ou até a carne amaciar.
- Se precisar coloque mais caldo.
- Retire a carne e reserve aquecida.
- Acerte a textura e o tempero do molho.
- Sirva a carne fatiada com o molho.