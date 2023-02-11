Aprenda a fazer uma deliciosa carne de panela com molho rústico

Que a carne de panela é um prato super tradicional das famílias brasileiras a gente já sabe. Mas que tal incrementar para essa receita um molho rústico para deixar o seu almoço ou jantar ainda mais gostoso? Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o passo a passo. Ouça a conversa completa!