Aprenda a fazer um pudim de abóbora com coco

Nada como começar o ano aprendendo a fazer uma nova receita, principalmente se essa for uma sobremesa. Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina os ouvintes a fazerem um delicioso pudim de coco com abóbora. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.25s - 14-01-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
- 500g de abóbora cozida
- 50g de coco ralado
- 5 ovos
- 50g de manteiga derretida
- 30g de farinha de trigo
- 200g de açúcar
- 120g de açúcar para o caramelo
Preparo:
- Pré aqueça o forno a 180ºC.
- Comece por colocar num tacho o açúcar para o caramelo. Deixe o açúcar derreter sem mexer.
- Forre uma forma de pudim (18cm) com o caramelo e reserve.
- Numa batedeira junte a abóbora cozida, ovos, açúcar, farinha, côco ralado e manteiga derretida.
- Triture tudo muito bem até obter uma textura cremosa.
- Coloque a mistura na forma de pudim e reserve.
- Asse em banho-Maria mais ou menos 1 hora.
- Passado esse tempo verifique se o pudim está cozido e se necessário deixa ficar no forno mais um pouco.
- Em seguida retire, deixe esfriar coloque na geladeira.
- Desenforme na hora de servir.