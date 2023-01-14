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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a fazer um pudim de abóbora com coco

Uma sobremesa para depois do almoço... Na verdade, para a hora que você desejar!

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 11:21

Publicado em 

14 jan 2023 às 11:21
Pudim de Abóbora
Pudim de Abóbora Crédito: Reprodução/Receitas Nestlé
Nada como começar o ano aprendendo a fazer uma nova receita, principalmente se essa for uma sobremesa. Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina os ouvintes a fazerem um delicioso pudim de coco com abóbora. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.25s - 14-01-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
  • 500g de abóbora cozida
  • 50g de coco ralado
  • 5 ovos
  • 50g de manteiga derretida
  • 30g de farinha de trigo
  • 200g de açúcar
  • 120g de açúcar para o caramelo
Preparo:
  • Pré aqueça o forno a 180ºC.
  • Comece por colocar num tacho o açúcar para o caramelo. Deixe o açúcar derreter sem mexer.
  • Forre uma forma de pudim (18cm) com o caramelo e reserve.
  • Numa batedeira junte a abóbora cozida, ovos, açúcar, farinha, côco ralado e manteiga derretida.
  • Triture tudo muito bem até obter uma textura cremosa.
  • Coloque a mistura na forma de pudim e reserve.
  • Asse em banho-Maria mais ou menos 1 hora.
  • Passado esse tempo verifique se o pudim está cozido e se necessário deixa ficar no forno mais um pouco.
  • Em seguida retire, deixe esfriar coloque na geladeira.
  • Desenforme na hora de servir.

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