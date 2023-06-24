Aprenda a fazer um diferente "Risoto de Moela ao Funghi"

Um risoto diferente e quem tem todo o carinho do Chef Juarez Campos! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque é um risoto de moela ao funghi. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - RISOTO - 9.02s - 24-06-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
¼ xicara (chá) de azeite
1 cebola picada
3 dentes de alho picados
500g de moela de frango cortada em pedaços pequenos
½ xicara de chá de cachaça
2 tomates maduros sem pele e sem sementes picados
20g de funghi Porcini picado e hidratado em 1 xicara de chá de água
2 litros de caldo de galinha (2 tabletes de caldo de galinha para 2 litros de agua)
320g de arroz arbóreo
2 xicaras de chá de arroz arbóreo
Tomilho fresco a gosto
100g de queijo parmesão ralado médio
50g de manteiga gelada
Sal a gosto
Salsa e cebolinha verde picados
Preparo:
Numa panela de pressão, aqueça ¼ xicara de chá de azeite, doure 1 cebola picada e 3 dentes de alho picados
Junte 500g de moela cortada em pedaços pequenos e refogue por cerca de 10 min
Acrescente ½ xicara de chá de cachaça e deixe evaporar o álcool
Acrescente 2 tomates maduros e picado sem pele e sem sementes, 20g de funghi Porcini picado e hidratado em 1 xicara de chá de agua e 2 litros de caldo de galinha
Cozinhe por 30min em fogo médio até que a moela esteja macia
Transfira todos os ingredientes para uma outra panela, junte 2 xicaras de chá de arroz arbóreo e cozinhe, mexendo de vez em quando, até o arroz ficar macio e al dente (mais ou menos 20 minutos)
Se necessário, acrescente um pouco mais de caldo de frango
Junte tomilho fresco a gosto, 100g de queijo parmesão ralado médio de 50g de manteiga gelada
Mexa rapidamente com auxílio de uma colher de pau
Corrija o sal
Sirva imediatamente.